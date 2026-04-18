Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Kalamış'ta bulunan Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, camiaya birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Hakan Safi, "Medyanın önünde herkes bizi izlerken birbirimize girmek bize yakışmaz. Bugün dik durma zamanı. Halen alabileceğimiz kupalar var. İnşallah Salı günü de Konyaspor maçımız var. Ondan sonra da Galatasaray maçımız var. Bir Galatasaray galibiyeti bile camianın kimyasını değiştirir. Bizim bunlara ihtiyacımız var. O yüzden bugün birlik olma zamanı, dik durma zamanı, beraber olma zamanı. Bugün seçim konuşmanın bir anlamı yok. Bize düşen, yönetimi desteklemektir. Kulübümüzü, yönetimimizi destekleyelim. Eleştirimizi sezon sonunda oturur hep beraber yaparız. Yönetimi desteklemeye devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"BİZ BİTTİ DEMEDEN BU İŞ BİTMEZ"

Henüz 4 maç var. Bu futbolcular, bizi Galatasaray maçında onurlandıracaklar, buna inanıyorum. Bu futbolcular, Süper Kupa'yı kazandılar. İsterlerse kazanırlar, onlar isteyecekler, biz de destek olacağız. Daha konsantre olacaklar ve göreceksiniz ve hepimiz bu keyfi yaşacağız. Sözlerime burada son verirken de unutmayın Fenerbahçe umut demektir. Biz bitti demeden bu iş bitmez.