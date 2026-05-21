Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir operasyon dalgası başlatılırken, soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında işlem başlatılan isimler arasında Serenay Sarıkaya'nın da yer aldığı öğrenildi. Sarıkaya ilk açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı.

''HABERİ YURT DIŞINDA ALDIM''

Serenay Sarıkaya yaptığı açıklamasında, ''Merhaba, uzun süreden beri planladığım yurt dışı seyahatinde aldım haberi... Mümkün olan en kısa sürede ülkeme dönüp tüm gerekli prosedürleri yerine getireceğim herkesin yaptığı gibi... Ben iyiyim bir sorun yok merak eden herkese sevgiler....'' ifadelerini kullandı.