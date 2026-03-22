Bolu’da gece saatlerinde oynanan halı saha maçı, trajik bir olayla son buldu. Edinilen bilgilere göre, şehir merkezindeki bir halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynayan 39 yaşındaki Ahmet Bilal Güler, maçın son dakikalarında aniden rahatsızlandı.

Saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda, Güler’in fenalaştığını fark eden arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Güler’in kalp krizi geçirdiğini belirledi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Güler, daha sonra hastaneye kaldırıldı. İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Güler, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, Güler’in fenalaştığı anların halı sahanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.