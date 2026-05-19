Ahbap Derneği’nin kurucusu Haluk Levent, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı’nda yaptığı konuşmayla gündem oldu. İsrail’in politikalarını eleştiren Levent’in konuşmasının son bölümünde uluslararası yayının kesildiği belirtildi.

''TOPLUMSAL BİR KONUŞMA YAPACAĞIM''

Haluk Levent konuşmasında, "Siyasi bir konuşma yapmayacağıma dair Birleşmiş Milletler yönetimine söz vermiştim ama iki günde dünyada çok enteresan şeyler gelişti. Ben siyasi bir konuşma yapmayacağım ama toplumsal bir konuşma yapmak istiyorum. Bakın, şu an dünyada yeni algılarla sanki dünyanın Yahudi olmayan bütün insanları Yahudilere karşıymış gibi bir izlenim veriliyor. Hayır! Dünyada hiçbir zaman Yahudi olmayan toplumlar Yahudilere karşı olmadı. Neden olmadı? Bizler 'Piyanist' filmiyle ağladık. Bizler 'Çizgili Pijamalı Çocuk' filmiyle ağladık. Bizler, Hitler soykırımında Yahudilerin atalarına yapılan o soykırıma ağladık ve her gün izleyerek ağlıyoruz.'' cümlelerini kullandı.

''BİZLER İSRAİL'İN SİYONİST POLİTİKASINA KARŞIYIZ''

Haluk Levent’in konuşmasının son bölümünde, İsrail ile ilgili ifadeler kullandığı sırada uluslararası yayının kesintiye uğradığı fark edildi. Levent’in ''Bugün dünyaya seslenmiyorum, Yahudi toplumuna sesleniyorum. Yahudi toplumundaki dostlarımıza sesleniyorum. Bizler nasıl sizin için ağlıyorsak sizler de lütfen sadece son iki yılda soykırıma uğrayıp öldürülen 20 bin Gazzeli çocuk için ağlayın. Onlar için ağlayın çünkü göreceksiniz ki bizler Yahudi toplumuna karşı değiliz, onları seviyoruz. Ama biz İsrail'in siyonist politikasına karşıyız'' sözleri sırasında mikrofonun dış yayına kapatıldığı ortaya çıktı.

''SANSÜR UYGULASALAR DA FİLİSTİN'İN SESİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ''

Yaşananların ardından açıklama yapan Haluk Levent, “Sansür uygulasalar da, sesimizi susturmaya çalışsalar da Filistin’in sesi olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.