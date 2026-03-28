İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Son günlerde düzenlenen operasyon kapsamında aralarında iş, sanat ve cemiyet dünyasından tanınmış isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Yetkililer tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda Fikret Orman, Güzide Duran, Kerim Sabancı, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Sezgin Köysüren, Hande Erçel ve Didem Soydan’ın da aralarında bulunduğu isimler hakkında işlem yapıldı. Soruşturmanın kapsamının genişleyebileceği belirtiliyor. HANDE ERÇEL İFADE VERDİ Yurt dışında olduğu öğrenilen Hande Erçel’in, İngiltere’den Türkiye’ye döndükten sonra adliyeye giderek ifade verdiği aktarıldı. İfade işlemlerinin ardından süreç adli inceleme aşamasına taşındı. ADLİ TIP'TA NUMUNE ALINDI “Narko parti” iddialarıyla gündeme gelen Erçel’den, ifadesinin ardından Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örneği alındı. Erçel emniyetteki işlemlerinin tamamlanması sonrası serbest bırakıldı. İDDİALARI REDDETTİ Sabah'ın haberine göre Erçel, ifadesinde uyuşturucu kullandığı yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti.

