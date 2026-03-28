İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Son günlerde düzenlenen operasyon kapsamında aralarında iş, sanat ve cemiyet dünyasından tanınmış isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Yetkililer tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda Fikret Orman, Güzide Duran, Kerim Sabancı, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Sezgin Köysüren, Hande Erçel ve Didem Soydan’ın da aralarında bulunduğu isimler hakkında işlem yapıldı. Soruşturmanın kapsamının genişleyebileceği belirtiliyor.

HANDE ERÇEL İFADE VERDİ

Yurt dışında olduğu öğrenilen Hande Erçel’in, İngiltere’den Türkiye’ye döndükten sonra adliyeye giderek ifade verdiği aktarıldı. İfade işlemlerinin ardından süreç adli inceleme aşamasına taşındı.

ADLİ TIP'TA NUMUNE ALINDI

“Narko parti” iddialarıyla gündeme gelen Erçel’den, ifadesinin ardından Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örneği alındı. Erçel savcılıktaki işlemlerinin tamamlanması sonrası serbest bırakıldı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, Erçel ifadesinde 1993 yılında Balıkesir'de doğduğunu söyledi. Erçel, "Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde halen eğitimime devam ediyorum. Bunun haricinde oyunculukla uğraşıyorum. Dosyada adı geçen çeşitli mekanlarda yalnızca Bebek Otel’in restoran kısmına iş görüşmesi yapmak için birkaç kez gittim. Onun haricinde gece hayatım yoktur" dedi.

PARTİ İDDİALARINI REDDETTİ

İşlerinin yoğunluğundan dolayı herhangi bir gece hayatının olmadığını belirten Erçel, “Basında çıkan ve belli iş adamlarının düzenlediği iddia edilen hiçbir özel parti ve etkinliğe katılmadım. Dosyada adı geçen ve bu şekilde partiler düzenleyen kimseyi tanımıyorum. Bu parti ve etkinliklerden hiç haberim olmadı ve hiçbir şekilde davet dahi almadım” ifadelerini kullandı.

"SABANCI’NIN UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI HİÇ GÖRMEDİM"

Uyuşturucu madde kullandığı iddialarının doğru olmadığını belirten Hande Erçel, şunları söyledi: “Yine hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadım. Sağlıklı yaşama işim gereği de dikkat ederim, ayrıca Hakan Sabancı'nın da uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığını hiç görmedim. Ben yaklaşık 13 yıldır ekranların önündeyim, etkileyebileceğim bir kitlenin olduğunun farkında olmam nedeniyle yaşantıma hep dikkat ettim ve herkese örnek olmaya, ülkemi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım ve çalışıyorum. Böyle bir dosyada bu şekilde adımın geçmesi nedeniyle üzüntü duyuyorum, üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.”