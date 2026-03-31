Hande Yener’in kilo aldığı yönündeki görüntüler sonrası yapacağı açıklama merak diliyordu. Sözcü'den Hakan Kanburoğlu'nun haberine göre; Yener, geçirdiği farenjit sebebiyle kortizon kullandı. KORTİZON TEDAVİSİ GÖRDÜ Ünlü şarkıcı, son günlerde geçirdiği farenjit hastalığı sonrası sahnelerine devam ediyor. Kilolu görüntülerinin arkasında sağlık süreci olduğunu vurgulayarak, kullandığı ilaçların etkisine dikkat çekti.



''KİLOMDAN UTANMIYORUM'' Yener ''Kilomdan utanmıyorum, ilaçlar öyle kolay vücuttan atılmıyor.'' açıklamasını yaptı. Öte yandan Yener, ''Gündemde daha ciddi haberler var'' diyerek kilo tartışmalarına noktayı koydu.



Öte yandan; şarkıcı Hande Yener, Madrigal ile birlikte hazırladığı “Ego” adlı şarkısını 3 Nisan Cuma günü yayınlayacak. Yeni işbirliği, müzikseverler tarafından merakla bekleniyor.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.