Birleşik Krallık’ta madeni para koleksiyoncuları ve finans uzmanları, vatandaşları cüzdanlarındaki 20 penny’leri (20p) dikkatle incelemeye davet ediyor. 2008 yılında yapılan bir üretim hatası nedeniyle, üzerinde hiçbir tarih bulunmayan sınırlı sayıdaki madeni paralar, bugün kendi değerinin yüzlerce katına alıcı buluyor.

300 YILDIR İLK KEZ YAŞANAN HATA

Royal Mint (Kraliyet Darphanesi), 2008 yılında madeni paraların tasarımını değiştirirken nadir görülen bir teknik hata yaptı. Eski tasarımın ön yüzü ile yeni tasarımın arka yüzünün yanlışlıkla eşleşmesi sonucunda, paranın basım yılının yer alması gereken kısım tamamen boş kaldı. İngiliz madeni para tarihinde 300 yılı aşkın süredir ilk kez, üzerinde tarih bulunmayan bir madeni para yanlışlıkla dolaşıma girmiş oldu.

DEĞERLİ MADENİ PARA NASIL ANLAŞILIR?

Uzmanlar, bu değerli paralara sahip olup olmadığınızı anlamak için şu adımları öneriyor:

Madeni paranın hem ön (Kraliçe portresi) hem de arka (Kalkan motifi) yüzünde herhangi bir yıl (2008, 2009 vb.) yazıp yazmadığına bakın.

Eğer paranın hiçbir yerinde tarih ibaresi bulunmuyorsa, bu "mule error" (melez hata) olarak adlandırılan nadir parçalardan birine sahipsiniz demektir.

20 PENNY YERİNE 60 STERLİN

Dolaşımda bu hataya sahip yaklaşık 250 bin adet madeni para olduğu tahmin ediliyor. Bu miktar, her yıl basılan milyonlarca madeni para göz önüne alındığında oldukça düşük bir oran. Nümismatik (madeni para bilimi) uzmanları, bu özel 20p'lerin ortalama kondisyonda bile 60 sterlin (3 bin 691 lira) değerinde olduğunu belirtti. Koleksiyon platformlarında ve çevrimiçi müzayede sitelerinde ise bu rakamın, paranın temizliğine ve nadirliğine bağlı olarak 100 sterlin seviyelerine kadar çıktığı gözlemleniyor.

Uzmanlar, bu paraların hala yasal ödeme aracı olduğunu ancak gerçek değerinin çok daha yüksek olması sebebiyle harcanmadan önce mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.