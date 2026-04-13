Amerikan teknoloji devi Apple’ın popüler navigasyon uygulaması Apple Maps’te, Güney Lübnan’daki yerleşim yerlerine ait isimlerin kaldırıldığı iddiası küresel çapta bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Sosyal medya platformu X üzerinden 12 Nisan 2026 tarihinde paylaşılan ve kısa sürede 9 milyondan fazla görüntülemeye ulaşan görüntüler, teknoloji dünyasında "siyasi taraflılık" tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Bağımsız gazeteci Ethan Levins tarafından paylaşılan verilerde, Apple’ın bölgedeki köyleri haritadan sildiği öne sürülürken, bu durumun devam eden bölgesel gerilimle doğrudan bağlantılı olduğu iddia ediliyor.

GOOGLE MAPS DETAYLI OLARAK GÖSTERİYOR

Tartışmaya konu olan ekran görüntülerinde, Apple Maps’in Tyre çevresini de kapsayan geniş bir alanda yerleşim isimlerine yer vermediği, buna karşın Google Maps gibi rakip uygulamaların bölgedeki onlarca Lübnan köyünü detaylı şekilde göstermeye devam ettiği görülüyor.

Kullanıcılar, Apple’ın Lübnan tarafındaki isimleri sistematik olarak gizlemesine rağmen İsrail ve Suriye sınırındaki en küçük yerleşim birimlerini bile haritada tutmasını "çifte standart" olarak nitelendiriyor.

Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkilerde, uygulamanın bu tutumu "tarihi silme girişimi" olarak yorumlanırken, birçok kullanıcı boykot çağrısında bulunuyor.

Apple has removed Lebanese village names in Southern Lebanon.



As Israel invades, they are already setting the state to justify occupation.



I’ve never seen something like this. pic.twitter.com/gKRcsmUjO3 — Ethan Levins 🇺🇸 (@EthanLevins2) April 12, 2026

APPLE SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

İsrail-Lübnan sınırındaki askeri ve siyasi hareketliliğin doruğa çıktığı bir dönemde yaşanan bu gelişme, teknoloji şirketlerinin jeopolitik olaylardaki rolünün sorgulanmasına yol açtı.

Apple cephesinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken, uygulamanın söz konusu değişikliği teknik bir hata mı yoksa bilinçli bir siyasi adım olarak mı gerçekleştirdiği merak konusu olmaya devam ediyor.

Bölgedeki köyleri adeta görünmez kılan bu durum, dijital platformların uluslararası hukuk ve sınır ihtilafları üzerindeki etkisi bağlamında yeni bir tartışma sahası açmış durumda.