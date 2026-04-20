Türkiye’nin en önemli enginar üretim merkezlerinde hasat sezonu heyecanı yaşanıyor. Nisan aylarının gelmesiyle birlikte tarlalarda başlayan hummalı çalışma, sadece yerel pazarı değil, dünya mutfaklarını da hareketlendirdi. Sağlık deposu olarak bilinen enginarda bu yıl rekoltenin yüksek olması beklenirken, yurt dışından gelen yoğun talep tarlada uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu.

Özellikle Ege ve Marmara bölgelerinde hasat edilen "Bayrampaşa" ve "Sakız" tipi enginarlar, bu yıl ihracatın lokomotifi oldu. Karaciğer dostu olması ve yüksek besin değeri nedeniyle Avrupa ülkelerinde "süper gıda" kategorisinde değerlendirilen Türk enginarı için ithalatçı firmalar şimdiden sıraya girdi.

BİRÇOK ÜLKE SIRAYA GİRDİ

Türk enginarına olan talep bu yıl rekor seviyeye ulaştı. Başta gastronomi devleri olan İtalya ve Fransa olmak üzere, Almanya, İngiltere ve Hollanda gibi Avrupa ülkeleri en büyük alıcılar listesinin başında yer alıyor. Sadece Avrupa değil, son yıllarda sağlıklı beslenme trendinin yükseldiği Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Kuveyt gibi Körfez ülkeleri de Türk enginarını sofralarına taşımak için ihracatçılarla yoğun bir pazarlık sürecine girdi.

ÜRÜN DAHA TOPLANMADAN SATILIYOR

Hasat alanlarında alışılagelmişin dışında bir manzara görülüyor. İhracatçı firmaların tırları, en taze mahsulü kapabilmek için adeta tarlaların önünde nöbet tutuyor. Üreticiler, enginarın raf ömrünün kısa olması ve tazeliğinin kritik önem taşıması nedeniyle, ürünlerin sabahın ilk ışıklarıyla toplanıp aynı gün soğuk zincir araçlarıyla yola çıkarıldığını belirtiyor.

KONSERVE FİYATI 400 LİRA

Modern tesislerde ayıklanıp konserve haline getirilen yüksek kaliteli her bir paket, yurt dışına 400 liradan alıcı bularak satılıyor. Avrupalı ithalatçılar, bu yüksek katma değerli ürünü tarladan kapmak için adeta birbiriyle yarışıyor