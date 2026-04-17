İskenderun Körfezi’ndeki Arsuz sahilinde gözlenen yoğunluk üzerine İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi ekipleri sahada çalışma gerçekleştirdi. İncelemelere Deniz Bilimleri Bölüm Başkanı ve Denizel Omurgasız Uzmanı Prof. Dr. Önder Duysak ile İSTE İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nebil Yücel katıldı.

Yapılan ön değerlendirmelere göre, denizanası artışının doğal ve ekolojik bir sürecin parçası olduğu belirtildi. Uzmanlar, denizanalarının besin zincirindeki yerinin planktonlar, omurgasızlar ve balık larvalarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu ifade etti.

Bahar aylarında Seyhan ve Asi nehirleri aracılığıyla denize taşınan besin maddelerinin artmasının plankton çoğalmasına yol açtığı, bunun da denizanalarının sayısında artışa neden olduğu kaydedildi. Ayrıca yağışlar ve tarımsal faaliyetlerle denize ulaşan azot ve fosfor yüklerinin de bu artışı tetiklediği vurgulandı.

İSTE Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duruel, üniversitenin bölgesel çevre sorunlarına bilimsel çözümler üretmeyi temel görev olarak gördüğünü belirtti. İskenderun Körfezi’nde yaşanan bu tür ekolojik süreçlerin doğru analiz edilmesinin çevresel sürdürülebilirlik ve toplum sağlığı açısından önem taşıdığını ifade eden Duruel, üniversitenin akademik birikimi ve teknik altyapısıyla sahadaki çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.