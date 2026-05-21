Rus savaş uçakları Karadeniz üzerindeki uluslararası hava sahasında rutin uçuş yapan silahsız bir İngiliz istihbarat uçağını tehdit etti.

Nisan ayı ortalarında gerçekleşen olayda bir Rus Su-35 savaş uçağı İngiliz uçağına 6 metre kadar yaklaştı, silah sistemlerini uçağa kilitledi.

Bu durum, uçağın acil durum uçuş sistemlerini tetikleyerek otopilotunu devre dışı bıraktı.

Diğer bir önlemede ise başka bir Rus Su-27 uçağı saatte yaklaşık 800 kilometre hızla İngiliz uçağının burnunun dibinden tam altı kez geçti.

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan videoda havadan havaya füzelerle donatılmış bir Rus jetinin silahsız İngiliz uçağının hemen önünden kestiği görüldü.

NATO’nun doğu kanadını koruma faaliyetleri kapsamında gelişmiş sensörlerle elektronik gözetleme yapan bu uçağa yönelik tacizler nedeniyle İngiliz yetkililer Rus Büyükelçiliği ile iletişime geçerek pilotların eylemlerini sert şekilde kınadı.

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Rus pilotlara yüklendi. Açıklamasında "Bu olay Rus pilotların uluslararası hava sahasında faaliyet gösteren silahsız bir uçağa yönelik tehlikeli ve kabul edilemez davranışlarının bir başka net örneğidir dedi.

Benzer durumların tekrar etmesi halinde gerilim artabileceğini ve çatışmaya dönüşebileceğini vurguladı.