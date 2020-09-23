Corona önlemli indirim günleri

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen alışveriş günleri sürüyor. Birçok marka bu festivalde indirimli ürünleri ile müşterileri bekliyor. Sold Out alışveriş günleri boyunca indirimli ürünler satan markaların yanı sıra, çocuk oyun alanları ve yeme içme alanları da alanda mevcut.

TÜM ÖNLEMLER ALINDI

Pandemi dolayısıyla üst düzeyde tutulan sağlık önlemleri ile konukların sağlıklı bir şekilde indirimli alışveriş deneyimi yaşamalarının sağlanacağı etkinlikte, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve T.C. Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu yönlendirmeler neticesinde alınan sağlık önlemleri şöyle:

– Hijyen ekibi, tüm kullanım alanlarını periyodik olarak dezenfekte ediyor.

– Açık hava olmasına rağmen, stantlar, fiziksel mesafe standartlarına uygun şekilde düzenlendi.

– Tüm personelin sağlık kontrolleri rutin olarak yapılıyor.

– Festival alanına girişte maske kontrolü ve termo tarama ile ateş ölçümü yapılıyor.

– Alanların tüm temizlik işlemlerinde standartlara uygun antibakteriyel ve antiviral temizlik malzemeleri kullanılıyor.

– Etkinlik alanında kolay ulaşılabilir noktalara el dezenfektanı yerleştirildi.

– Hijyen malzeme atıkları için tıbbi atık noktaları kuruldu.

– Tüm personele COVID-19 farkındalık eğitimi verildi.

– Ortak kullanım alanlarına basılı bilgilendirme tabelaları konuldu.