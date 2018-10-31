Divarese’nin İtalyan mirası Mehry Mu’nun güçlü kadınları ile ‘Villa Mu’da birleşti

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Mehry Mu ve Divarese güçlerini birleştirdi ortaya ‘Villa Mu’ çıktı. Divarese’nin İtalyan mirası Mehry Mu’nun güçlü kadınlarıyla buluştu.

Mehry Mu kurucusu ve Kreatif Direktörü Güneş Mutlu Mavituncalılar köklü marka ile bir araya gelmesinin kendisi için iki öneme sahip olduğunu söylüyor. Birincisi Divarese ile kişisel hikayesine hoş bir anı sığdıracaktı, ikincisi ise kendi markası daha geniş kitlelere ulaşacaktı. Divarese Genel Müdür Yardımcısı Özlem İkiışık Barutçu ise bu şbirliğinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Villa Mu koleksiyonu; sırt ve bel çantası, shopping bag, camera bag veclutch gibi zengin seçeneklerle toplamda 9 model ve 35 parçadan oluşuyor.

