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Divarese’nin İtalyan mirası Mehry Mu’nun güçlü kadınları ile ‘Villa Mu’da birleşti
Divarese’nin İtalyan mirası Mehry Mu’nun güçlü kadınları ile ‘Villa Mu’da birleşti
Mehry Mu’nun güçlü üreten kadınlar için hazırladığı tasarımlarla Divarese’nin İtalyan mirası, İtalyanca çiçek isimlerinin ilham verdiği bir koleksiyonda hayat buldu: Fresia, Tulipano, Peoinia, Viola, Narciso, Margherita, Lavanda, Rosa ve Gardenia.
Alışveriş 31 Ekim 2018 - 10:05

Mehry Mu ve Divarese güçlerini birleştirdi ortaya ‘Villa Mu’ çıktı. Divarese’nin İtalyan mirası Mehry Mu’nun güçlü kadınlarıyla buluştu.
divarese-mehry-mu1Mehry Mu kurucusu ve Kreatif Direktörü Güneş Mutlu Mavituncalılar köklü marka ile bir araya gelmesinin kendisi için iki öneme sahip olduğunu söylüyor. Birincisi Divarese ile kişisel hikayesine hoş bir anı sığdıracaktı, ikincisi ise kendi markası daha geniş kitlelere ulaşacaktı. Divarese Genel Müdür Yardımcısı Özlem İkiışık Barutçu ise bu şbirliğinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.
divarese-mehry-mu3Villa Mu koleksiyonu; sırt ve bel çantası, shopping bag, camera bag veclutch gibi zengin seçeneklerle toplamda 9 model ve 35 parçadan oluşuyor.
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Son güncelleme: 10:12 - 31.10.2018

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