Doğtaş Mobilya Whatsapp online mimar hizmetini açtı

Tüm Türkiye, Covid-19 salgını sürecinde evlere çekilip, sosyal izolasyon nedeni ile temassız bir yaşam sürerken, Doğtaş Mobilya müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için whatsapp üzerinden online mağaza ziyareti ve mimar hizmeti ile mağazaları müşterilerinin ayağına getirdi.

MAĞAZAYA GİTMEDEN DANIŞMANLIK ALABİLİRSİNİZ

“Whatsapp canlı bağlantı ile mağaza gezin” mesajıyla hayata geçen reklam kampanyası ile yeni evlenecek çiftler ve evini yenileyecekler için mağazaya gitmeden yüzlerce çeşit mobilya ve aksesuar online platformda profesyonel danışmanlar ve mimarlar eşliğinde birebir randevulu bir danışmanlık hizmeti olarak sunuldu.