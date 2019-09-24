Herbal Essences PURE: renew’dan ‘Doğanın Sırrını Keşfet’ sergisi

İngiltere'nin doğadan ilham alan saç bakım markası Herbal Essences PURE: renew, dünyanın en büyük botaniklerinden Royal Botanic Gardens, Kew tarafından içeriği onaylanan ilk ve tek uluslararası saç bakım markası oldu. Doğadan ilham alan gerçek botanik içeriğini vurgulayan marka, Merve Hasman iş birliği ile ‘Doğanın Sırrını Keşfet!’ adlı fotoğraf sergisi gerçekleştirdi.

Aslı Tandoğdan, Ayşe Boyner, Elif Boyner, Begüm Kütük Yaşaroğlu, Hande Çilek, Şahika Ercümen, Selma Çilek, Zeynep Mayruk ve Dilara Koçak'ın Merve Hasman'ın objektifine poz verdikleri fotoğraflarının yer aldığı sergi, 10 Eylül'de Komşuköy'de gerçekleşen etkinlikte tanıtıldı.

Yüzde 90 doğal köken içeren, parafin, gluten ve renklendirici bulunmayan ve Royal Botanic Gardens, Kew tarafından onaylanan gerçek botanik içeriğinden ilham alarak hazırlanan sergide ünlü isimler tecrübelerini aktardı.

