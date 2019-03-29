Melis Birkan Signal Nature Elements serisinden ilhamla diş fırçalık tasarladı

Melis Birkan, hobi olarak başladığı seramik yolculuğunda, ilk profesyonel tasarımlarını, Signal Naturel Elements serisinden aldığı ilhamla yarattı. Birkan; “1,5 yıldır çok keyif alarak seramik yapıyorum. Her zaman herşeyin doğalına sahip olmaya çalışırım. Beslenmemden kişisel bakımıma kadar doğal ürünlerden ve malzemelerden yanayım. Doğayı ve doğallığı her zaman hayatının merkezinde tutan biri olarak Hindistan cevizi özü, karanfil yaprağı yağı ve ardıç yağları, kömür tozu önerileri bana çok cazip geldi. Sonrasında bu ürünlerin doğallığını tasarımıma yansıtacak unsurları düşündüm. Su ile toprağın bir araya gelmesiyle çamuru elde etmek, ateşle pişirmek, hava ile kurutmak, tüm süreçler çok doğal ve doğadan. Ben bu diş fırçalığı tasarlarken doğaya doğala yakın bir tasarım yapmaya çalıştım” dedi.