Yılbaşının hediye merkezi MediaMarkt olacak

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Avrupa'nın 1 numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, tüketicilerine cazip fırsat ve hizmetler sunmaya devam ediyor. Çeşitli indirim ve taksit fırsatları yanı sıra, herkese göre hediye alternatiflerini sunan MediaMarkt; mağazalarından ya da mediamarkt.com.tr'den yapılan yılbaşı hediyelerini, tüketicilerin talebi doğrultusunda, Türkiye genelindeki her noktaya ulaştırabilecek.

Yeni yıl öncesinde cep telefonlarının en çok tercih edilen hediyelerden olması bekleniyor. Dünyada ve Türkiye'de, yeni nesil elektronik ürünleri en cazip koşullarda kullanıcılarla buluşturan MediaMarkt, taksitli telefon kampanyası sayesinde herkesin dilediği telefonu satın almasına yardımcı olacak.