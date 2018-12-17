Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Yılbaşının hediye merkezi MediaMarkt olacak
Yılbaşının hediye merkezi MediaMarkt olacak
Tüketicilerine yıl içinde çeşitli fırsatlar sunan MediaMarkt, yeni yılı hediye dağıtarak karşılayacak. Markadan ve internet sitesinden yapılan hediye alışverişleri, hızlı ve güvenilir hizmetiyle Türkiye’nin her noktasına gönderilebilecek.
Alışveriş 17 Aralık 2018 - 16:08

Avrupa'nın 1 numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, tüketicilerine cazip fırsat ve hizmetler sunmaya devam ediyor. Çeşitli indirim ve taksit fırsatları yanı sıra, herkese göre hediye alternatiflerini sunan MediaMarkt; mağazalarından ya da mediamarkt.com.tr'den yapılan yılbaşı hediyelerini, tüketicilerin talebi doğrultusunda, Türkiye genelindeki her noktaya ulaştırabilecek.
mediamarkt_yilbasiYeni yıl öncesinde cep telefonlarının en çok tercih edilen hediyelerden olması bekleniyor. Dünyada ve Türkiye'de, yeni nesil elektronik ürünleri en cazip koşullarda kullanıcılarla buluşturan MediaMarkt, taksitli telefon kampanyası sayesinde herkesin dilediği telefonu satın almasına yardımcı olacak.

Etiketler