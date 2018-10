Arzu Sabancı, erkek modasını radarına aldı

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Arzu Sabancı iş birliği yaptığı ve yeni sezonda Arzu Sabancı For Koton markasının ilk erkek koleksiyonuyla devam ediyor. Üç sezondur kadınlar için şehirli ve modern tasarımlara imza atan Sabancı, bu kez erkek modasını radarına aldı.

79 parçadan oluşan Arzu Sabancı koleksiyonu haftanın her gününde ve günün her saatinde tercih edilebilecek tasarımlardan oluşuyor. Sezon trendlerinin erkek giyim alışkanlıklarıyla harmanlandığı koleksiyonda renk grupları öne çıkıyor. Siyah-beyaz-kırmızı, kahverengi-haki-camel, gri-mavi-lacivert renk birlikteliklerinden oluşan koleksiyonla sportif ve zarif detaylar dengeli şekilde tasarımlara yansıyor. Sweatshirt, tişört ve eşofman görünümlü pantolonlar gibi günlük giyime ait tasarımların yer aldığı koleksiyonda iş hayatında tercih edilebilecek pantolon, blazer ceket ve gömlek gibi seçenekler de sunuluyor. Erkeklerin sezon içinde ihtiyacı olacak tüm parçaları sunmayı hedefleyen koleksiyon için şık dış giyim tasarımları ve kış aksesuarları da hazırlandı.

Arzu Sabancı For Koton markasının ilk erkek koleksiyonu için heyecanlı olduğunu belirten Arzu Sabancı: “Eşim ve üç oğlum sayesinde erkeklerin moda dünyası her zaman yakın olduğum bir alandı, koleksiyonu hazırlarken de en büyük ilhamım eşim ve oğullarımın stilleri oldu. Yoğun ve heyecanlı bir süreç yaşadık. Erkekler için her yerde ve her zaman diliminde kullanabilecekleri tasarımlar hazırladık. Oğullarımın yorumları benim için çok değerliydi, onlar koleksiyonu ilk görenlerden oldu ve çok beğendiler. Koleksiyonun hazırlık aşamasında hayal ettiğimiz çizgiyi bugün yakaladığımıza inanıyorum” dedi.