Beyazıt’ın şovuna virüs darbesi

Uzun bir aradan sonra sevenleriyle O Ses Türkiye programındaki jüri üyeliği üzerinden hasret gideren Beyazıt Öztürk, yaptığı espriler ve sempatik tavırlarıyla kısa sürede yine kalitesini ortaya koydu.

Ekranlardaki başarılı şovmenlik kariyerine devam edeceği özellikle son zamanlarda sıklıkla konuşulmaya başlanan Beyaz’la ilgili duyumlar kulağıma gelir gelmez konuyla ilgili bilgimi paylaşmak istedim.

Acun, hangi işin nasıl reyting getireceğini çok iyi kestirdiği için Beyazıt Öztürk’e TV8 kanalında bir BeyazShow yaptırması tabi ki son derece mantıklı görünüyordu. Hatta bu konunun düşünülüp konuşulduğunu da biliyordum ama bu işin böyle bir zamanda olması çok zor hatta imkansız!

Nedenine gelince malumunuz corona virüsü tehlikesi tüm korkutuculuğuyla ortalıkta kol gezerken canlı yayında konuk ağırlayarak gerçekleştirilen bir formatın hayata geçmesi düşünülemez.

Karantina dönemindeki gibi evlerden canlı yayın bağlantılarıyla yapılacak bir projenin de ne kadar etkileyiciliği ve samimiyeti olur kestiremiyorum.

MasterChef programındaki yarışmacıların virüsten etkilenmemesi adına kendileri için hazırlanmış evlerde kaldıklarını düşünürsek, Beyaz’ın da tek alternatifi canlı yayın konuğunu 15 gün öncesinden özel hazırlanmış ev karantinasına alması gerekecek ki akıl mantık işi değil!

Günün sonunda sosyal medyada dolaşmaya başlayan BeyazShow başlıyor haberleri bir noktada doğruluk payı taşırken yakın zamanda böyle bir projenin hayata geçmesi imkansız gibi görünüyor.