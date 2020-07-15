Danla Bilic ve Cemal Can Survivor 2020 kupasının tadına baktı

Uzun bir maratonun ardından Survivor 2020 kupası dün akşam sahibini buldu. İpi göğüsleyen Cemal Can'ın yakın arkadaşı Danla Bilic ile verdiği pozlarla ve yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Cemal Can Dominik’te birinci olmak için ter dökerken özellikle son haftalarda yakın arkadaşı Danla Bilic de dışarıda yaptığı açıklamalarla hem kendisini gündeme getirmiş hem de yakın arkadaşı Cemal için oy toplamıştı.

Bu arkadaşlığın meyvesi dün akşam Cemal Can’ın ellerinde yükseldi. Survivor 2020’yi birinci bitiren ve Acun Ilıcalı’dan kupasını alan Cemal, bu başarıyı yakın arkadaşı Danla ile kutladı.

Danla, Cemal Can’ın başarısını “Kazanamayacağımız savaş yok Cemom” notuyla Instagram hesabından paylaşırken ikilinin kupayı ısırırken çekilmiş fotoğrafları da dikkat çekti ve bir milyonu aşkın beğeni aldı.