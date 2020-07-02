Danla Bilic’den Survivor Cemal Can’a: Aşkım evlenmek zorundayız

Survivor 2020 yarışmacısı Cemal Can Canseven, iletişim ödülünde yakın dostu olan sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile telefon görüşmesi yaptı. Daha önce "Cemal Can ile 5 ay evli kaldık" açıklaması yapan Danla Bilic, telefon konuşmasında evlilik konusunu açtı.

Konuşma boyunca gözyaşlarına hakim olamayan Cemal Can, Danla Bilic’in evlilik konusundan bahsetmesi üzerine büyük şaşkınlık yaşadı.

“ŞAKA YAPTIM, HER YERE MANŞET OLDUK”

Danla Bilic’in yaptığı bir canlı yayında Cemal Can ile 5 ay evli kaldıklarını ve kendisini aldattığı için boşandıklarını açıklaması olay olmuştu. Ancan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, bu sözlerinin yayılmasının ardından ise şaka yaptığını açıklamıştı. Survivor’da Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, magazin gündemine bomba gibi düşen ‘evlilik’ konusundan bahsetti.

İşte Danla Bilic ile Cemal Can arasındaki o diyalog:

Danla Bilic: Hiç beklemiyordum. Ağlarım sesini duyduğum için.

Cemal Can Canseven: Seni çok özledim. Öyle böyle değil, anladın mı?

Danla Bilic: Seni yeterince ağladın. Ağlama sırası bende.

Cemal Can Canseven: Çok zor ama.

Danla Bilic: Üçe kadar sayıyorum, kendimize geliyoruz.

Danla Bilic: Evlilik haberlerimiz çıktı.

Cemal Can Canseven: Şaka yapıyorsun!

Danla Bilic: Canlı yayın açtım. Biri ‘Can’la evli misiniz?’ yazmış. Ben de ‘Evet, 5 ay evli kaldık. Sonra beni aldattı ve ayrıldık’ dedim. Şaka yaptım. Her yere manşet olduk. Aşkım evlenmek zorundayız.

Cemal Can Canseven: Yok artık daha neler? Birini bulamazsak evlenecektik, o doğru. Daha yaşımız vara buna. Kızım ben buradan sonra evlilik kaldıramam.

Cemal Can, telefon görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, “Bir şey diyemedim, sadece ‘özledim’ dedim. 10 dakika sanki 3-4 saniyeymiş gibi geldi. Burada zamanın değerini çok iyi anladım” dedi.