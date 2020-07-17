Eda Taşpınar’ın anneannesi genç kızlara taş çıkardı
Corona virüsü nedeniyle yapılan kısıtlamaların kalkmasıyla soluğu tatilde alan Eda Taşpınar, tatilinden paylaştığı görüntülerle takipçilerinden tam not almaya devam ediyor. Alaçatı'daki tatilinde anneannesinin enerji dolu halleri paylaşan Taşpınar, bu kez onunla birlikte yoga yaptı.
90 YAŞINDAKİ ANNEANNE GENÇ KIZLARA TAŞ ÇIKARDI
Her yıl Yunanistan’ın Mikonos Adası’nda tatil yapan sosyetik güzel Eda Taşpınar, bu kez tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle soluğu İzmir’de aldı. Taşpınar’ın 90 yaşındaki anneannesi, genç kızlara taş çıkartan yoga hareketleri yaptı. O anları takipçileriyle paylaşan Eda Taşpınar, “Büyükanne ile meditasyon… Daha fazla ne isteyebilirim?” ifadelerini kullandı.