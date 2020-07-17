Eda Taşpınar’ın anneannesi genç kızlara taş çıkardı

Moda Deniz Kulübü'nün başkanı Teoman Taşpınar'ın sosyetik kızı Eda Taşpınar, sosyal medya sayfasından 90 yaşındaki anneannesiyle fotoğraflarını paylaştı. Anneannesinin yaşına rağmen yaptığı esnek hareketler, takipçileri tarafından beğeni topladı.

Corona virüsü nedeniyle yapılan kısıtlamaların kalkmasıyla soluğu tatilde alan Eda Taşpınar, tatilinden paylaştığı görüntülerle takipçilerinden tam not almaya devam ediyor. Alaçatı'daki tatilinde anneannesinin enerji dolu halleri paylaşan Taşpınar, bu kez onunla birlikte yoga yaptı.

90 YAŞINDAKİ ANNEANNE GENÇ KIZLARA TAŞ ÇIKARDI

Her yıl Yunanistan’ın Mikonos Adası’nda tatil yapan sosyetik güzel Eda Taşpınar, bu kez tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle soluğu İzmir’de aldı. Taşpınar’ın 90 yaşındaki anneannesi, genç kızlara taş çıkartan yoga hareketleri yaptı. O anları takipçileriyle paylaşan Eda Taşpınar, “Büyükanne ile meditasyon… Daha fazla ne isteyebilirim?” ifadelerini kullandı.

