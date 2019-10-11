Güler Sabancı’dan ‘Dünya Kız Çocukları Günü’nde anlamlı mesaj

Birleşmiş Milletler, bundan 8 yıl önce 11 Ekim'i Dünya Kız Çocukları Günü ilan etmişti. Dünya Kız Çocukları Günü her geçen yıl daha coşkulu bir şekilde kutlanıyor. Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı da bugünün önemiyle ilgili anlamlı bir mesaj paylaştı ve "Kız çocuklarını bilim ve teknoloji alanında güçlendirmek için cesaretlendirmeliyiz. İçinde yaşadığımız yüzyıl, dayatılan toplumsal cinsiyet rollerini çoktan aşmış olmamızı gerektiriyor" dedi.

11 Ekim Dünya Kız Çocukları gününde önümüzdeki sorunlar büyük… Kız çocuklarının yaşama katılması, nitelikli eğitim görmeleri, istedikleri mesleği seçmeleri, hayatlarını istedikleri gibi yaşamaları konusunda hâlâ sorunlarla boğuşuyoruz. Toplumsal cinsiyet rolleri hayatımızda çok baskın. Kadınlara yüklenen rollerle, erkeklere yüklenen roller arasındaki bu farklılık, hem sosyal hem de ekonomik gelişmemizi sekteye uğratıyor.

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı da yayınladı bir mesajla bu sorunlara değiniyor. Toplumsal ve ekonomik gelişme için kız çocuklarının desteklenmesinin önemini vurgulayan Sabancı, “Kız çocuklarını bilim ve teknoloji alanında güçlendirmek için cesaretlendirmeliyiz. İçinde yaşadığımız yüzyıl, dayatılan toplumsal cinsiyet rollerini çoktan aşmış olmamızı gerektiriyor. Çünkü bilimin ve yeteneğin cinsiyeti yoktur, sadece ön yargılar vardır. Sabancı Vakfı olarak odaklandığımız konuların başında kız çocukları geliyor ve kız çocuklarının meslek seçimlerinde kendilerine dayatılan toplumsal cinsiyet rollerini aşarak cesur kararlar almalarını sonuna kadar destekliyoruz. Kalıplaşmış ön yargıları yıktığımız zaman kızların, istediği alanlarda, istediği mesleklerde özgürce yol alabileceklerine inanıyoruz” diyor.

KIZ ÇOCUKLARI BU BÖLÜMLERDE NEREDEYSE YOK

Sabancı, mesajında OECD'nin raporuna da değiniyor. OECD'nin ‘Bir Bakışta Eğitim' raporunda Türkiye'nin de aralarında bulunduğu tüm OECD ülkelerinde mühendislik bölümünden mezun olanların yalnızca yüzde 33'ü kız öğrenciyken bu oran bilgisayar mühendisliği bölümünde yüzde 20'ye düşüyor. Rapora göre, bu fark kız ve erkek öğrencilerin matematik ve fen bilimlerindeki performans farkından değil, toplumsal ön yargılar ve beklentilerden kaynaklanıyor. Erkek çocuklarının matematik ve fen alanlarında kariyer planlamaları aileleri tarafından daha çok beklenirken yine bu meslekler erkek çocukları ile özdeşleştiriliyor.

AİLELERDE VE ÖĞRETMENLERDE SORUMLULUK BÜYÜK

Sabancı, bu raporun kız çocuklarının küçük yaşlardan itibaren istedikleri mesleklere teşvik edilmelerinin önemini gösterdiğini vurguluyor. “Kız çocuklarının hayallerinin peşinden gitmeleri için hem ailelerinden hem de öğretmenlerinden destek görmeleri gerekiyor” diyen Sabancı, mesajını şöyle noktalıyor: “Onların toplumsal, siyasi ve ekonomik yaşama katılmalarını sağlamak ve toplumun gelişimine katkı sunacak güçlü bireyler olabilmeleri için onları hep birlikte desteklemeliyiz.”

Sabancı Vakfı, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'ne özel bir de video yayınladı. Videoda, Vakfın Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) iş birliğiyle gerçekleştirilen “Yarını İnşa Et” projesi kapsamında teknoloji kitleriyle çevre, enerji ve akıllı şehirler alanında yaratıcı projeler geliştiren liseli genç kızlar yer aldı.