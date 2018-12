‘Kış Şehri’nde coşkulu festival

Four Seasons Hotel Bosphorus, İstanbul Boğazı’nın en güzel manzarasına sahip terasına kurulan ‘Kış Şehri’nde açık hava buz pisti ve ışıklarla donatılmış ısıtıcılı iglolarla unutulmayacak bir kış masalını başlattı. Bir festival coşkusu ile kutlanan açılışta davetliler buz pateni keyfini deneyimledi, sokak lezzetleri ve müzikle iç içe eğlence dolu saatler yaşadı.

Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus aralık ayından itibaren açık havada, Boğaz kenarında terasında konumlanan görkemli bir buz pisti ve yılbaşı ışıkları ile aydınlanan özel ısıtıcılı igloları ile unutulmayacak bir kış masalı başlattı.



SICAK TATLAR BEĞENİ KAZANDI



Açılış etkinliği bir festival ortamında gerçekleştirilen ‘Kış Şehri'nde, davetliler kar korteji, buz pateni gösterileri, bubble show, latin dansları, ateş gösterileri ve pek çok farklı şovla kış mevsiminin keyfini yaşarken, DJ performansı ve İrem & Derlen Orkestrası ile eğlenceli bir gün ve gece geçirdiler. Davette sokak lezzetlerinden oluşan sıcacık tatlar konukların beğenisini kazandı. Kumpir, midye dolma, kestane kebap, sucuk ekmek, köfte ekmek, sosisli sandviç, elmalı tart, çikolatalı fondü gibi lezzetli seçeneklerin yanı sıra salep, sıcak çikolata, boza, sıcak şarap, soğuk ve sıcak kokteyller de kış mevsiminin sıcaklığını yaşattı.

MASALSI KIŞ ŞEHRİ 1 MART’A KADAR DEVAM EDİYOR

Kış Şehri'ndeki buz pateni ve etkinlikler şehrin tüm spor ve eğlence meraklılarını otele çekmeye hazırlanıyor. Şehrin buluşma noktası haline gelen Four Seasons Hotel Bosphorus Buz Pisti, 1 Mart'a kadar her gün 12:30–21:30 saatleri arasında her yaşta konuğa kış ruhunu yaşatıyor.