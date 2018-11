Standlar, 11. senesinde de otizme destek için kuruldu

Otizmli çocuklar yararına her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve büyük ilgi gören “Tohum Otizm Vakfı Alışveriş Festivali”, on birinci yaşında ilklere imza atmaya devam etti.

Bu sene 21 ve 22 Kasım tarihlerinde saat 10:00 – 21:00 arasında gerçekleşen etkinliğin mekanı yine Four Seasons Hotel at the Bosphorus oldu. Tohum Otizm Vakfı'nın otizmli çocuklar yararına yaptığı çalışmaları desteklemek, tanıtmak, farkındalık ve kaynak yaratmak amacıyla gelenekselleşen Alışveriş Festivali'nde bu sene de ziyaretçiler yine birbirinden özel sürprizlerle karşılaştılar.

İsteyen herkesin giriş ücretini ödeyerek ziyaret ettiği Alışveriş Festivali'nde ziyaretçiler, yılbaşı öncesi sevdikleri için hediyeler alırken aynı zamanda otizmli çocukları da sevindirerek onların eğitimine de katkıda bulunmuş oldular.

Jessica May, Şirin Yalçın, Aslı Ersu, Burcu Erçin, Aslı Bayraktar, Rezzan Benardete, Berrak Barut, Hande Gamgam ve Güneş Mutlu Mavituncalılar‘ın da aralarında bulunduğu birçok tanınmış simanın ziyaret ettiği Alışveriş Festivali çok güzel sahnelere şahit oldu.