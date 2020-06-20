Survivor’daki işleyişi tartıştılar, ‘şansınız Yasin oldu’

Survivor 2020'nin son bölümünde Kırmızı takım, kazandıkları ödül oyununda akşam yemeği keyfini doyasıya çıkardılar. Masada tartışılan konulardan biri de yarışmanın işleyişi ve kazanılan ödüller oldu.

Survivor 112. bölümde Kırmızı takım ile Mavi takım, ödül oyunu için parkurda kıyasıya mücadele verdi. Rekabetin nefes kestiği ödül oyununu kazanan takımı bayrak yarışı belirledi. Gün sonunda büyük ödülü kazanan Kırmızı takım oldu. Müthiş ödüllerle dolu büyük ödülde Kırmızı takım, ilk olarak özel bir jetle Cabarete'ye geldiler. Buradan bindikleri ATV'ler ile malikaneye gelen Kırmızı takımı yine mükemmel bir akşam yemeği bekliyordu. Suat Usta'nın özel olarak hazırladığı nefis bir menü ile Kırmızı takım, gün içinde verdikleri inanılmaz mücadele sonunda akşam yemeği ile yorgunluk attılar.

MASADA YARIŞMA HAKKINDA KONUŞTULAR

Lezzetli yemeklerin tadını çıkartan yarışmacılardan Evrim yarışmanın ilk bölümlerinde kazanılan yemek ödüllerini hatırlattı ve Sercan’ların takıma duyduğu kıskançlığı dile getirdi. Berkan, Evrim’in bu çıkışının ardından yarışmaya dair düşüncelerini paylaştı. Elif ise ‘Yasin’den dolayı şanslıydınız’ diyerek dikkat çekici bir tespitte bulundu.