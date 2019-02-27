Vehbi Koç ödülü Prof. Dr. Mehmet Toner’e verildi

Vehbi Koç Vakfı tarafından, insanların yaşam kalitesinin artırılmasına katkıda bulunan kişi ve kurumları teşvik etmek amacıyla her yıl kültür, eğitim ve sağlık alanlarından birine verilen Vehbi Koç Ödülü bu yıl, ‘sağlık’ alanında çığır açan çalışmaları ile Prof. Dr. Mehmet Toner'in oldu. Prof. Dr. Mehmet Toner, geliştirdiği mikroçipler ile kandaki kanserli hücrelerin çok kısa bir süre içinde teşhis edilmesini sağlarken, kanser tedavisinde insanlığa umut olacak yeni çözümlerin üretilmesine olanak tanıdı.

“ÇOK SEÇKİN BİR BİLİM İNSANINI ÖDÜLLENDİRİYORUZ”



Ödül töreninde ekrana gelen belgeselde çalışmalarını anlatan Prof. Dr. Mehmet Toner, “Kandaki bilgiyi daha iyi okudukça teşhis edemeyeceğimiz ve tedavisini uygulayamayacağımız hastalık kalmayacak” dedi. Ödül töreninde konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, “Bugün ‘İnsanlığa ve bilime hizmet üstüme vazife' diyen çok seçkin bir bilim insanını ödüllendiriyoruz” derken, şöyle devam etti: “Seçici Kurulumuzun kendisi için yazdığı gerekçenin son paragrafını izninizle okumak istiyorum: Kendisinin çok önemli bir özelliği bu başarılı çizgisinde en üst düzey etik ve bilimsel ahlak örneği olarak görülmesi, sıradışı bir iş birliği ortağı olması ve bugüne kadar 200'den fazla genç araştırmacının yetişmesi ve bağımsız kariyerleri için verdiği destektir”

İNSANLIĞA UMUT OLACAK TEDAVİ YÖNTEMLERİ



Türkiye'nin ilk özel vakfı olarak 50 yıl önce kurulan Vehbi Koç Vakfı'nın her yıl sırasıyla kültür, eğitim ve sağlık alanında verdiği Vehbi Koç Ödülü'nün bu yılki sahibi, Koç Ailesi üyelerinin ve konukların katıldığı törende açıklandı. Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu; Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil'in başkanlığını yaptığı Seçici Kurul'un önerdiği 3 aday arasından, 18. Vehbi Koç Ödülü'ne, sağlık alanındaki çalışmaları ile Prof. Dr. Mehmet Toner'i lâyık gördü. Geliştirdiği mikroçip teknolojileri ile milyarlarca kan hücresi arasından tek bir kanser hücresinin 1 saat gibi kısa bir süre içinde tespit edilmesini sağlayan Prof. Dr. Toner, kanser teşhisi ve tedavisi alanında insanlığa umut olacak yeni tedavi çözümlerinin üretilmesine olanak sağladı. Hastaya özgü kanser hücrelerinin de ayrıştırılmasını sağlayan Prof. Toner'in geliştirdiği teknolojiler, kanserde kişiye özel tedavi imkânını da mümkün kılıyor. Prof. Dr. Mehmet Toner, 18. Vehbi Koç Ödülü'nü, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç'un elinden aldı.

“VEHBİ KOÇ VAKFI MEMLEKETİMİZDEKİ HAYIRSEVERLERE İLHAN VERİP ÖRNEK OLDU”

İş Sanat Kültür Merkezi'nde gerçekleşen ödül töreninde konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç şunları söyledi: “Bu yıl Vehbi Koç Vakfı'nın 50'nci doğum gününü kutluyoruz. Vehbi Bey'in zihninde 1940'lı yılların sonunda filizlenen, 1951 yılındaki Karadeniz seyahatinde rahmetli Hulki Alisbah'ın ilk resmi senet taslağını sunmasıyla fiilen başlayan bu teşebbüs ancak 17 Ocak 1969 günü hayata geçirilebilmiş. Vehbi Bey'in tüm hayatına damga vuran azim, titizlik ve vizyonerlik bu hazırlık döneminin de her merhalesinde iz bırakmış, fark yaratmış. 1967 senesinde, Vehbi Bey'in uzun süren uğraşları neticesinde çıkan yeni vakıflar yasası ve bundan kısa bir süre sonra kurulan Vehbi Koç Vakfı memleketteki hayırseverlere ilham vermiş, örnek olmuş. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Medeni Kanunu'nun çıktığı 1926 yılından 1967'ye kadar yılda yaklaşık beş yeni vakıf kurulurken bu sayı daha sonraki dönemde yirmi kat artarak yılda yüz vakfa yaklaşmış” dedi.

“BÜYÜK YA DA KÜÇÜK İNSANLIK İÇİN ÇALIŞAN TÜM SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA TEŞEKKÜRLERİMİZİ SUNMAK İSTİYORUM”

Ömer M. Koç konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ellinci yılımızda ‘üstümüze vazife' sloganını bizlerden sık sık duyacaksınız. Zira yarım asır boyunca ‘üstümüze vazife' diyerek onlarca kurumu hayata geçirdik; yüzlerce projeye destek olduk; milyonlarca insanın hayatına dokunduk. Bugün bu salonda bulunan birçok misafirimiz de ‘üstümüze vazife' diyerek kendi vakıfları veya sivil toplum kuruluşları aracılığıyla toplumsal fayda yaratmak için çaba harcıyorlar. Ne mutlu bize ki, bu dostlarımızla pek çok önemli projede iş birliği yapıyor, memlekete hizmet etmeye gayret ediyoruz. Bu vesileyle, büyük ya da küçük, insanlık için çalışan tüm sivil toplum kuruluşlarına da huzurlarınızda teşekkürlerimizi sunmak istiyorum. Bugün ‘insanlığa ve bilime hizmet üstüme vazife' diyen çok seçkin bir bilim insanını ödüllendireceğiz. Seçici Kurulumuzun kendisi için yazdığı gerekçenin son paragrafını izninizle okumak istiyorum: ‘Kendisinin çok önemli bir özelliği bu başarılı çizgisinde en üst düzey etik ve bilimsel ahlak örneği olarak görülmesi, sıra dışı bir işbirliği ortağı olması ve bu güne kadar 200'den fazla genç araştırmacının yetişmesi ve bağımsız kariyerleri için verdiği destektir. Hocamız Türk cemiyeti içinde çok anahtar bir mentor ve örnek bilim insanı kimliği oluşturmakta, hem Türkiye'de hem de dünyada Türk bilim insan ve kuruluşlarına fedakârlık ile gönüllü hizmet sunmaktadır. Bu sıra dışı bilimsel ve kişisel özellikleri ve Türkiye'nin yetiştirdiği nadir kıymetteki bilim insanlarından biri olarak Vehbi Koç ödülüne layık bir adaydır.”

“ESKİDEN HEP KANSERİN BİR ADIM ARKASINDAYDIK İNŞALLAH BUNDAN SONRA BİR ADIM ÖNÜNDE OLMAYI BAŞARACAĞIZ” “

Törende, 18. Vehbi Koç Ödülü'nün sahibi Prof. Dr. Mehmet Toner hakkında kısa bir film de yayınlandı. Prof. Dr. Toner, filmde yer alan röportajında şu ifadelere yer verdi: “Vücudumuzun yüzde 95'i kan hücresi. Biz bu kanı daha iyi okuyup, daha iyi değerlendirebilecek bir teknoloji geliştirebilir miyiz dedik ve bunu mikroçiplerle yapmak üzere bir yola çıktık. Milyarlarca kan hücresinin içinde belki bir tane kanserli hücre var ve biz bunu nasıl bulabiliriz sorusunu sorduk. 18 senemizi aldı ama bunu yapabilecek teknolojiyi geliştirdik. Kandaki bilgiyi daha iyi okudukça teşhis edemeyeceğimiz ve tedavisini uygulayamayacağımız hastalık kalmayacak. Kanseri kronik bir hastalığa dönüştüreceğiz ve yakından takip edebileceğiz. Eskiden hep kanserin bir adım arkasındaydık inşallah bundan sonra bir adım önünde olmaya başlayacağız. “Vehbi Koç Ödülü'ne layık görülmesinden dolayı gurur duyduğunu vurgulayan Prof. Dr. Toner sözlerine şöyle devam etti: “Vehbi Bey hepimiz için çok değerli bir insandır. Çocukluğumuzda Vehbi Bey'in hikâyelerine ve onun yaptıklarına imrenerek büyüdük ve onun gibi olmak isteyen insanlar olduk. Vehbi Koç Ödülü'nü almak bir Türk olarak benim için büyük gurur kaynağı. “Filmde görüşleri yer alan Harvard Üniversitesi'nden laboratuvar arkadaşı Prof. Dr. Korkut Uygun ise “Bu samanlıkta iğne aramaktan daha zor bir problem çünkü normal hücreler birbirlerine benzerler. Boyları, şekilleri aynıdır. Bunların arasından 10 taneyi üstelik 1 saat içinde hastanın hemen yanında yapabilmek hakikaten hem çok inanılmaz bir teknoloji, hem de bilimsel olarak çok büyük bir başarı” ifadelerini kullandı. Bu özel geceye cemiyet hayatının tanınmış isimleri ilgi gösterdi.