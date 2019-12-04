Yeni hayatlarını kutluyorlar

Derin Mermerci ile Cem Aydın 2013’te dünyaevine girmişti. Çift, geçtiğimiz günlerde boşanma kararı almıştı. Mermerci ve Aydın çifti bugün Bakırköy Adliyesi’nde tek celsede boşandı. Derin Hanım ile geçtiğimiz hafta konuştuğumda, “Boşansak bile dostluğumuz aynı şekilde devam edecek” demişti.

İkilinin boşanmanın ardından sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraflar Derin Hanım’ı doğrular nitelikte… Derin Hanım’ın paylaştığı fotoğrafa yazdığı not şöyleydi: “7 sene boyunca çok defa kadeh kaldırdık.. Dostluğumuza, evliliğimize, kızlarımızın doğumuna, eş dostun kutlamalarına.. Bugün de yeni hayatımıza.. İkimizin de yolu açık olsun Cemo'cum…”

Adliyelerde tartışmalı ve kadın cinayetleriyle sonlanan davaları görmektense, iki medeni insanın boşanma sonrası da dostluklarını bu şekilde devam ettirdiği fotoğrafları görmek oldukça güzel.

İŞTE, PAYLAŞILAN FOTOĞRAF



