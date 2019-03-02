2 Michelin Yıldızlı Şef İstanbul’da…

Son dönemde duyarlı ve yenilikçi müesseseler yurtdışından ödüllü şefler getirip tadım günleri organize ediyorlar. Bu sadece biz yemek severler için değil mutfakta çalışan tüm personel için de harika bir deneyim oluyor. Uğruna kilometrelerce yol yaptığım şeflerin yemeklerini İstanbul'da tatmak ve detaylı şekilde tekniklerini kendilerinden dinlemek gerçekten çok keyifli…

Executive şefi Erken Özdemir'in ürün yönlendirmesiyle Vincenzo Candiano çikolata hariç tüm malzemeyi Türkiye'den kullanarak keyifli bir tadım menüsü hazırlamış. Tadım derken korkmayın sadece 6 course luk şarap eşleşmesiyle çok keyifli bir iş çıkmış ortaya…Arzu edenlere de alakart bir seçki hazırlamışlar… Üstelik Avrupa'daki bir 2 Michelin yıldızlı restorana göre fiyatları da makul tutmuşlar.

Vincenzo Candiano, Sicilya'da dünyanın en butik otel zincirinden bir olan Relais & Chateaux otelinin içindeki restoran Locando don Serafino'nun şefi. Relais & Chateaux'lar son dönemde gastronomiye de yatırım yapmaya misafirlerini her konuda memnun etmek için çok keyifli atmosferler yaratıyorlar. Dünyada sadece bu tesisleri ve bu tesislerin şeflerini takip eden bir kitle var. Şefin dikkat çekici bir özelliği ise dünyada ilk defa bir tıp fakültesinde gastronomi dersi veriyor olması…

Yemeklere geçtiğimizde, başlangıcımız Uskumru kus kus ile servis edildi. Ama tabii pişirmesi o kadar başarılıydı ki sulu sulu ağızda eriyordu. Benim için masanın imza tabağı siyah spagetti oldu.

Deniz kestanesi ve ricotta peyniri ile harika bir uyum sağlamış. Aqua Pazza yöntemiyle pişirdiği Orfoz balığı da çok başarılı diyebiliriz.

Aqua Pazza çılgın su demek. Napoliten yöntemidir ve özelliği deniz suyu kullanılarak pişirmek… Ana yemekte kuzuyla hafif aromalı bir sucuk kullanmış ve sucuğun tadı tüm ete geçmişti.

Tatlı için Sicilya'dan Modica çikolatası getirmiş şef… Daha düşük derecede temperlenmesi nedeniyle dokusu pütürlü, yerken şeker çıtır çıtır ağzınıza geliyor.

Şef, meraklılarısı için keyifli bir gece vaad ediyor…