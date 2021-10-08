Adana Lezzet Festivali başladı

Adana mutfağını dünyayla buluşturacak olan 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali başladı.

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Bu yıl ‘Coğrafya Lezzettir’ temasıyla gerçekleşecek olan 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali Seyhan Nehri kıyısındaki Merkez Park’ta başladı. Yüzlerce işletme, kurduğu stantlarla festival alanında yer alırken saat 12.00 itibarıyla vatandaşlar festival alanına alındı. Girişte HES kodu kontrolü yapılırken maske ve mesafe kurallarına da dikkat edildi. Festivalin ilk gününde kebapçıların stantlarının önünde kuyruklar oluşurken kente ait diğer yöresel lezzetlerde ilgi gördü.

10 Ekim Pazar günü saat 00.00’a kadar sürecek festivalde Adana’nın ikonik lezzetlerinden kaybolmaya yüz tutmuş tariflere, gastrodiplomasiden gıdanın yaşamı iyileştirici gücüne uzun bir yolculuğa çıkılacak.

Bu yıl festival sahnesinde olacak her bir başlık bütünselliği yansıtabilme hedefiyle bir araya getirildi. Birbirinden değerli yerel, ulusal ve uluslararası şefler kadar Rusya, İtalya, Lübnan ve Yunanistan’dan gelen konuk şeflerle ortak lezzetler yeniden yorumlanacak.

‘Coğrafya Lezzettir’ teması altında bir araya gelen onlarca isim, dünü, bugünü ve Adana mutfağının sürdürülebilirliği için geleceği inşa edecek konuları özgün bir yaklaşımla ele alacak.

Türk mutfağının ikonik lezzetlerinden Adana Kebabı bu yıl Siyaset Bilimci Anna Maria Beyluni tarafından gastrodiplomasi açısından farklı bir bakış açısı ile değerlendirecek. Festivalde ‘Yeni Gelecek’ başlığı ile araştırmacı ve trend uzmanı Nurhan Keeler, gastronomideki yeni trendleri ve yol haritalarını paylaşacak.

Yaptığı metrelik Piton döner ile ilgi çeken Mehmet İkram Taş, “Bugün festivalin ilk günü. Festival yeni başlamasına rağmen yoğunluk var. 3 gün sürecek festivale bütün herkesi bekliyoruz” dedi.

Kebapçı Cihangir Korkmaz ise Adana Kebap’ın festivalde en çok ilgiyi gören yemek olduğunu belirterek, “Çok heyecanlıyız. Gerekli bütün hazırlıklarımızı yaptık. Bütün hijyen kurallarına uyuyoruz. Herkesi festivale bekliyoruz” diye konuştu.

Festivalin resmi açılışının yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılması bekleniyor. (İHA)