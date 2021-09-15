Adana lezzetleri için geri sayım başladı

5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, bu yıl 'Coğrafya Lezzettir' temasıyla 8-10 Ekim tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Adana Valisi Süleyman Elban, festivalle Adana mutfağının tanıtımının yanı sıra bu mutfağı gelecek nesillere taşımayı ve gastronomi turizminin gelişimine katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

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Bu yıl ‘Coğrafya Lezzettir ‘ temasıyla gerçekleşecek olan 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nin basın toplantısı İstanbul’da Adana Valisi Süleyman Elban’ın ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantıya Vali Süleyman Elban’ın yanı sıra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ile Arda Türkmen de katıldı.

8-9-10 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleşecek olan festival öncesi basın mensupları ile bir araya gelen Vali Elban, “Adana’nın lezzetinden, coğrafyasından, endemik bitkilerinden ve gastronomi kültüründen bahsedecek en son kişi herhalde benim. Çünkü burada bulunan herkes en az benim kadar Adana’nın lezzetini, Adana’nın tadını, gastronomisini iyi biliyor, bundan eminim” dedi.

Tarihin eski zamanlarından itibaren Adana’nın göç aldığını ifade eden Vali Elban, “Değişik coğrafyalardan gelen insanlar yemek kültürleriyle Adana’da buluştu. Elverişli iklim yapısı ve o bölgelerden gelen farklı lezzet ve ürünlerle Adana’da çok orijinal bir mutfak oluştu. Günümüzde Adana, sadece kebabın anıldığı bir şehir haline geldi ama hakikaten yüzlerce çeşit çok özel yemekleri olan, sadece çorbalarını ya da tatlılarını saymaya kalktığımızda birçok ilin mutfağını geçecek kadar çeşidi olan bir il” diye konuştu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise “Tarihin kenti, kültürün kenti, sanatın kenti ve tabii ki lezzetin kenti Adana’dan sevgiler, saygılar getirdim” diyerek sözlerine başladı. Başkan Karalar şöyle konuştu: “Adana kebabı elbette eşsiz ve baskın bir lezzet. Ancak Adana mutfağı kebaptan ibaret değildir. Adana'ya geldiğinizde yüzlerce enfes başka lezzetin olduğunu da göreceksiniz. Adana'ya gelin çok şey kazanırsınız. Bir kez geldiğinizde de bir daha vazgeçemezsiniz. Adana'ya gelin, ciğerimi yiyin.”

Şef Mehmet Yalçınkaya da “Son dönemde ülkemizde gastronomi alanında çok sayıda festival yapılıyor. Bu festivallerle şehirlerin derinliklerinde hangi ürünlerin olduğunu yakından görebiliyoruz” ifadelerini kullandı. (İHA)