Ağlayan pasta nasıl yapılır? Nefis ağlayan pasta tarifi ve gerekli malzemeler…

Çayınızın ya da kahvenizin yanına tatlı bir şeyler arıyorsanız bu tarif tam size göre. Evde bulunan birçok malzeme ile kolayca yapabileceğini ağlayan pasta tarifi, yapımının pratikliği ile favori tariflerinizden biri olabilir. İşte nefis ağlayan pasta tarifi ve gerekli malzemeleri…

Ağlayan pasta, hem görüntüsü hem de lezzeti ile mutfakların en çok tercih edilen tatlılarından biri. Hem çayın hem de kahvenin yanında misafirlerinize sunabileceğini ağlayan pasta tarifini haberimizde bulabilirsiniz…

AĞLAYAN PASTA MALZEMELERİ

-4 tane yumurta

-1 bardak şeker

-1 bardak un

-3 kaşık kakao

-1 paket vanilya

-1 paket kabartma tozu

-4 kaşık süt

-1 paket hazır çikolata sosu

-2 paket krem şanti

-1,5 bardak süt (kekin üzerine dökmek için)

AĞLAYAN PASTA YAPILIŞI

Öncelikle yumurta ve şekeri iyice çırpın. Ardından sütü, kakaoyu, vanilyayı, kabartma tozunu ve elediğiniz unu ekleyip iyice karıştırın. Daha sonra dikdörtgen bir borcamı yağlayıp karışımı dökün. Önceden ısıtılmış fırında 160 derecede yaklaşık 30 dakika kadar pişirin.

Keki fırından çıkarttıktan sonra sütü kekin üstüne dökün. Bir kabın içinde krem şantiyi sütle çırpın. Çikolata sosunu da paketin arkasındaki tarife göre hazırlayın. Krem şantiyi kek soğuduktan sonra üzerine yayın ve daha sonra çikolata sosunu krem şantinin koyup onu da yayın. Pastanız en az 2 saat buzdolabında bekledikten sonra Antep fıstığı parçaları ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun…