Bu peynirlerin son kullanma tarihi yok

En büyük özelliği uzun ömürlü olan ve çıkarıldıktan sonra yıllarca tüketilebilen küp peynirler, aylar sonra kumdan çıkarılmaya başlandı.

Sivas’ın Güney köyünde vatandaşlar asırlardır süren kuma küp peynir gömme geleneğini devam ettiriyor. Köyde yaşayan bazı kadınlar inek sütünden elde ettikleri peynirleri önce büyük bir taşın altına bırakıyor. Ardından peynirleri bidonlara dolduran kadınlar, evlerinin mahzen kısmında peynirleri kuma gömüyor. Aylar sonra kumun içerisinden çıkarılan küp peynirler bozulmadan yıllarca tüketilebiliyor.

Köyde yaşayan kadınlar şimdilerde bahar ayında kuma gömdükleri peynirleri çıkarmaya başladı. Köy dışından da talebin çok olduğu küp peynirleri yapmak için kadınlar aylar öncesinden sipariş alıyor. Tamamen doğal ve organik yollarla üretilen peynirlerin kilogram fiyatı ise 30 ile 40 lira arasında değişiyor.

Küp peynir yapan kadınlardan Necmiye Yazıcı, şöyle konuştu:

* Bu peyniri yapmaya ilkbaharda başlıyoruz. Yapım aşaması uzun sürüyor. 3 ya da 6 ay olgunlaştıktan sonra tüketiyoruz.

* Yazın bidonlara basıyoruz kışın yiyoruz. Toprağa ve küle gömülmesinin nedeni serin olduğu için, olgunlaşması için, peynirin tadını alması için yapılıyor. Doğal yollarla olgunlaştırıyoruz.

* Beğenen çok fazla, hiç yemeyip tattıktan sonra beğenen, vazgeçemeyenler oluyor. Topraktan çıkarıp tüketmeye başladığın andan beri durabiliyor.

* Bu peynirin son kullanma tarihi yok. Her zaman yenilebilir. (İHA)