Çiğ köfte nasıl yapılır? İşte çiğ köfte tarifi…

Hemen hemen herkesin sevdiği çiğ köfteyi artık her yerde bulabiliyoruz. Çiğ köftenin lezzetli olabilmesi için öncelikle doğru malzemeleri kullanarak uzun uzun yoğurmak gerekiyor. Marifetli kişiler ise parmak ısırtan bu lezzeti evine gelen misafirlere yapmayı tercih ediyor.

Size vereceğimiz tarifle mutfağınızda rahatlıkla çiğ köfte yapabileceksiniz. İşte çiğ köfte tarifi ve adım adım yapılışı…

ÇİĞ KÖFTE MALZEMELERİ

– Yarım kilo ince bulgur

– 3 kaşık sıvı yağ

– 3 tatlı kaşığı tuz

– 1 kaşık pul biber

– 1 kaşık toz biber

– 2 tane soğan

– 3 kaşık domates salçası

– 4 kaşık biber salçası

– Yarım yemek kaşığı acı isot

– 2 diş sarımsak

– Maydanoz

ÇİĞ KÖFTE TARİFİ

Öncelikle evde varsa çiğ köfte tepsisinin içine bulgur ve salçayı koyarak yoğurun. Yumuşak bir kıvam aldıktan sonra yavaş yavaş su ekleyin. Bulgur ve salça iyice birbirini aldıktan sonra tuzu, pul biberi, ince ince kıydığınız maydanozu, Rendelenmiş ve suyu sıkılmış soğanı, sıvı yağı, isotu ve biber salçasını sırasıyla ekleyip yoğurmaya devam edin. Eğer çok kuru gelirse biraz daha su eleyebilirsiniz. Çiğ köfteleri şekillendirdikten sonra kıvırcık ve limon ile servis edebilirsiniz.