Dünyanın en sevilen 7 çorbası

Almanya'da pazar günleri yayınlanan Bild am Sonntag gazetesi, dünyanın en lezzetli 7 çorbasını seçti. Zirvede ise Mercimek çorbası fotoğrafıyla yer aldı.

‘Anadolu’nun lezzeti’ diye tanıtılan mercimek çorbası ile 7 lezzet şu şekilde sıralandı:

ZUREK-POLONYA UNLU ÇORBASI

Fransızca Jour kelimesi gibi telaffuz edilen Zurek, doyurucu bir un çorbası. Adı, ekşi tadı ifade eden eski Almanca ekşi kelimesinden türemiş. Zurek, Polonya’da tüm yıl boyunca içiliyor, ancak geleneksel Paskalya kahvaltısında özellikle önemli.

İçindekiler: Çorbanın ana ürünü fermente çavdar unu. Ayrıca patates, sarımsak, soğan ve sosisler de tabakta yer alıyor. (Cabanossi, Krakauer veya Polonya dana sosisi gibi) Ekşi tat genellikle kefir veya ayran ile zenginleştirilir. Bazen haşlanmış yumurta ile servis edilir.

HARİRA-FAS RAMAZAN ÇORBASI

Harira, özellikle Fas’ta yaygın olan Kuzey Afrika’dan baharatlı bir çorba. Genellikle bayram günlerinde ve ramazan ayında servis edilir. Adı, Arapça’da “ipek” anlamına gelen “Hareer”den türemiştir ve çorbanın ipeksi pürüzsüz, kremsi dokusunu gösterir.

İçindekiler: Nohut veya mercimek, soğan, kereviz sapı, domates ve sığır eti. Arap mutfağında yaygın olduğu gibi kişniş ve maydanoz gibi pek çok bitki ile zencefil, zerdeçal, kimyon, biber, safran ve tarçın gibi aromatik baharatlar kullanılmaktadır.

PHO BO-VİETNAM KAHVALTI ÇORBASI

Vietnam’da sıklıkla kahvaltıda içilen çorbanın kökeni kanıtlanamıyor. Ancak Hanoi’nin 1925’te ilk kez Pho sunan bir aşçı dükkanının açıldığına dair birçok belirtisi var. Adı (“Fo” olarak telaffuz edilir) muhtemelen Fransız sömürge döneminden gelir ve ateşte pişirilen güveç için “Pot-au-feu” dan türetilmiştir. “Bo” sadece sığır eti anlamına gelir.

İçindedkiler: Pho Bo sipariş ederseniz, berrak et suyu ve ince dilim sığır eti içeren bir pirinç şehriye çorbası alırsınız. Diğer malzemeler kişniş ve soğan veya pırasa halkalarıdır. Beef pho genellikle tarçın, yıldız anason, karanfil ve kakule ile tatlandırılır.

CHOWDER-BALIK VE JAMBON PASTIRMALI

Chowder, Fransız denizcilerin muhtemelen 17. yüzyıldan Kuzey Amerika’ya getirdikleri, ABD’de balık veya deniz mahsullü kremalı çorbalara verilen isim. “Chowder” adı, doğrudan ateşin üzerine yerleştirilmiş üç ayaklı bir çömlek olan Fransız “Chaudière” den türemiştir.

Malzemeler: Ana ürün, jambon veya domuz pastırmasından yapılmış bir et suyudur. Ayrıca krema veya süt, soğan, kereviz, patates ve mısır da var. Çorbanın yıldızları ya morina balığı ya da pollock gibi balıklar, midye (“midye çorbası” varyantında istiridye) veya karidestir.

MERCİMEK-DOĞU’DAN GELEN TAT

Güney Anadolu’da ortaya çıkan en popüler Türk çorbalarından biri. Türkiye’de genellikle kahvaltıda, ana yemek öncesi veya meze olarak servis edilir. Gözleme ile ana yemek olarak da yenebilir.

Malzemeler: Her Türk evinin kendi tarifi vardır, ancak kırmızı mercimek bir zorunluluktur! Çorba kremalı yapılıyor.. Ayrıca et suyu (vegan çeşidi için sebze suyu), soğan, patates, havuç, salça ve kırmızı biber, kimyon, nane ve pul biber gibi aromatik baharatlar, kırmızı biber, çekirdeksiz pul biber ve tuzdan oluşan acı baharat karışımı bulunur.

CALDO DE POLLO-AKŞAMDAN KALANLAR İÇİN

Almanya’da olduğu gibi, tavuk suyu çorbası olan caldo de pollo, Meksika’da da ruh ve beden için bir ilaç olarak kabul edilir. Hatta bazıları lezzetli çorbayı akşamdan kalanlar için harika bir çare olarak görüyor.

Malzemeler: Alman mutfaklarında bir tavuk genellikle bütün olarak tencerede biterken, Meksika versiyonu tavuğu parçalar halinde (kemikli) pişirir. Pirinç, patates, soğan, koçanda mısır parçaları, kabak ve lahana eşlik ediyor. Acı biber, kişniş ve limon suyu gibi Meksika mutfağına özgü baharatlar da eksik olmamalı! Avokado dilimleri ve serrano biberleri ile süslenir.

RAMEN-JAPONYA'NIN GÖZDESİ

Bu erişte çorbası aslen Çin’den. Japonya’da, Çinli aşçıların Tokyo’nun ilk ramen dükkanında sarımsı erişteleri tuzlu bir et suyu ile birleştirdiği 1910 yılına kadar ortaya çıkmadı. Ramen (“Lamen” olarak telaffuz edilir) Çince “lãmiàn” kelimesinden türemiş ve “elle çizilmiş erişte” anlamına gelir.

Malzemeler: Sayısız varyasyon var. Temel her zaman kalın buğday eriştesi ve soya sosu, miso ezmesi (fermente soya fasulyesi), balık, deniz ürünleri veya kemiklerden yapılan baharatlı bir et suyu. Tipik tortular, yosun yaprakları, taze soğan, shiitake mantarları, yumurtalar ve çeşitli et ve balık türleri.