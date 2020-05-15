Evde kolay paçanga böreği nasıl yapılır? Nefis paçanga böreği tarifi ve malzemeleri…

Çıtır çıtır bir yufkanın içinde hem sebze hem sucuğu aynı anda tadabildiğiniz paçanga böreği pastırma ile de yapılıyor. Yemek programlarının hayatımıza soktuğu paçanga böreği aslında çok daha eski bir yere sahip. Türkiye'nin hemen her yerinde sevilerek yenen paçanga böreği özellikle de kalabalık kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi. İşte paçanga böreği tarifi ve malzemeleri...

Birçok yörede, mutfakta oldukça meşhur olan paçanga böreği birçoğumuz için de yemek programları ile bilindi. Eğer çıtır çıtır bir yufkanın içinde pastırmanın ya da sucuğun tadını aynı anda almak istiyorsanız paçanga böreği tam size göre. Orijinalinde pastırma kullanılsa da sucuklu paçanga böreğinin lezzetine doyum olmuyor, damak zevkinize göre malzemeyi seçebilirsiniz. İşte paçanga böreği malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

PAÇANGA BÖREĞİ TARİFİ

Öncelikle yufkayı tezgâha açın ve ortadan bölün. İki parçayı üst üste koyun ve 4 eşit parçaya bölün. 8 parça yufka elde etmiş olacaksınız. Domatesi, biberi, sucuğu (ya da pastırmayı) ve kaşarı doğrayın. Yanmaz bir tavanın içinde biberleri ve sucukları hafif soteleyin. Daha sonra tüm malzemeleri karıştırıp tuzunu da attıktan sonra yufkaların içine paylaştırın. Kalın sigara böreği şeklinde sardığınız yufkaları kızgın yağda kızartarak sıcak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

PAÇANGA BÖREĞİ MALZEMELERİ

-1 tane yufka

-1 tane domates

-2 tane yeşil biber

-5-6 dilim sucuk ya da pastırma

-Kaşar peyniri (rendelenmiş)

-Tuz

-Sıvı yağ