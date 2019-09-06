Fırında istavrit tarifi: Fırında istavrit nasıl yapılır?

Balık sezonunun açılması, balık severlere adeta ziyafet yaşatıyor. Bu ziyafetler esnasında sofralarımıza en çok konuk olan balık ise istavrit. Peki, siz de istavriti hem tavada, yağda kızartanlardan mısınız? O zaman fırında istavrit tarifimizi mutlaka denemelisiniz. Fırında istavrit hem daha hafifi ham de oldukça lezzetlidir. İşte fırında istavrit malzemeler ve tarifi…

Daha önce hiç fırında istavrit denediniz mi? Eğer denemediyseniz çok büyük bir lezzeti kaçırmışsınızdır. Taze balıkların tezgâhlardaki yerini almasıyla balık menüleri de sofralarımızda artmaya başladı. İstavritte onlardan biri. Ancak her zaman kızartma yapmak istemeyenler için harika bir önerimiz var. Evinizin içine balık kokusu sinmeden, ama o kızartma tadından da vazgeçmeden yapabileceğiniz fırında istavriti mutlaka denemelisiniz. İşte fırında istavrit malzemeleri ve tarifi…

Fırında istavrit malzemeleri

– İstavrit (Yiyecek kişi sayısına göre kiloyu siz belirleyebilirsiniz)

– Zeytinyağı

– Mısır unu

– Tuz

Fırında istavrit tarifi

Öncelikle aldığınız balıkları temizleyip iyice yıkayın. Derin bir kabın içinde zeytinyağı ile birlikte harmanlayın. Daha sonra üzerine tuzunu ve mısır ununu ekleyip yine karıştırın. Her tarafını aldığına emin olduktan sonra yağlı kağıT serdiğiniz fırın tepsisine dizin. 180 derecelik fırında 20 dakika kadar pişirin.

Yanında bol roka ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.