Hamsi buğulama tarifi… Hamsi buğulama püf noktaları

Balık sezonundaki en taze balıkları şahane bir buğulama tarifi ile kutlamaya ne dersiniz. Buğulama denince akla ilk gelen lezzet elbette ki hamsi buğulama tarifidir. Peki, hamsi buğulama püf noktaları nelerdir? Hamsi buğulama nasıl yapılır? İşte aradığınız cevaplar ve hamsi buğulama için hazırladığımız şahane tarif…

Balığın en taze en lezzetli olduğu dönemlerdeyiz. Bütün uzmanlar tam da bu zamanlarda sık sık balık tüketmemiz gerektiğini söylüyor. Ancak bazen balık pişirmek özellikle de kızartmak çok zahmetli gelebiliyor. İşte bu zahmeti ortadan kaldırarak hem sağlıklı hem de lezzetli balık yemenizi sağlayacak bir tarifimiz var. Buğulama ile hem balık kızarması kokusundan kurtulacak hem de pratik bir tarif olmasıyla sık sık tüketebileceksiniz. Peki, buğulama denince akla hangi balık geliyor? Tabi ki hamsi buğulama… Hazırladığımız tarifte hamsi buğulama püf noktalarını da görebilirsiniz. İşte hamsi buğulama için malzemeler ve ayrıntılı tarifi…

Hamsi buğulama malzemeleri

– 1 kilo hamsi

– 1 domates

– 2 kuru soğan

– Tuz

– Karabiber

– Pul biber

– Limon suyu

– Zeytinyağı

Hamsi buğulama yapılışı

Öncelikle hamsileri ayıklayıp iyice yıkayın. Daha sonra hamsileri tuzlayın ve dolapta yarım saat kadar dinlendirin. Bu arada soğanları ve domatesleri halka şeklinde doğrayın.

Fırın tepsisine önce dilimlediğiniz soğanları ardından da hamsileri dizin. Daha sonra tekrar soğanları dizin. Aralarına domatesleri koyun. Son olarak limon suyunu ve zeytinyağını da döktükten sonra baharatlarını serpin. 200 derecelik fırında yaklaşık yarım saat pişirin.

Afiyet olsun.

Hamsi buğulamanın püf noktaları

– Hamsileri temizledikten sonra tuzlayıp dolapta bekletirseniz balığınız daha lezzetli olacaktır.

– Eğer balık kokusunu azaltmak isterseniz tepsideki balıkların üzerine 4-5 tane defne yaprağı koyabilirsiniz.