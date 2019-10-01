Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Kaju kaç kalori? Kajunun besin değerleri ve kalorisi…
Kaju kaç kalori? Kajunun besin değerleri ve kalorisi…
Kalori, kısaca tüketilen besinlerin dokular içinde yanarak vücudun sıcaklık sağlama değerlerinin ölçülmesinde kullanılan bir terimdir. Yani kalori yiyeceklerin enerjisini temsil eder. Bu nedenle de günlük beslenme tablosuna giren birçok yiyeceğin kalori miktarı merak edilir. Bu besinlerden biri de kajudur. Peki, kaju kaç kaloridir? 100 gram kaju fıstığının kalori miktarı ve besin değerleri haberimizde...
Gurme 1 Ekim 2019 - 08:19

Kaju fıstığı aslen kuzeydoğu Brezilya’nın kıyı bölgelerine özgüdür. Tropikal iklime sahip yerlerde; genellikle Hindistan, Sri Lanka, Kenya ve Tanzanya gibi ülkelerde yetiştirilir. Kaju fıstığı çok besleyicidir ve bakır, kalsiyum, magnezyum, demir, fosfor, potasyum ve çinko gibi protein ve temel minerallerin güç kaynaklarıdır. Kaju, lezzetli tadının dışında besleyiciliği, vücudu güçlendirme ve hastalıklardan koruma özellikleri ile de dikkat çekiyor. Peki kaju kaç kaloridir? İşte kaju fıstığının besin değerleri…

KAJU KAÇ KALORİDİR: 100 gram kaju yaklaşık 553 kaloridir.

kaju sözcü ile ilgili görsel sonucu

BESİN DEĞERLERİ

100 g kaju fıstığında aşağıdakiler bulunur:

Su: 5.2 g
Enerji: 553 kcal
Protein: 18.22 g
Toplam yağ: 43.85 g
Karbonhidrat: 30,19 g
Lif: 3.3 g
Toplam şeker: 5.91 g
Kalsiyum: 37 mg
Demir: 6.68 mg
Magnezyum: 292 mg
Fosfor: 593 mg
Potasyum: 660 mg
Sodyum: 12 mg
Çinko: 5.78 mg
C vitamini, toplam askorbik asit: 0.5 mg
Tiamin: 0.42 mg
Riboflavin: 0,06 mg
Niasin: 1.06 mg
B-6 Vitamini: 0.42 mg
Folat, DFE: 25 µg
B-12 Vitamini: 0 µg
A Vitamini, RAE: 0 µg
A Vitamini, İÜ: 0 İÜ
E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.9 mg
D Vitamini (D2 + D3): 0 µg
D vitamini: 0 IU
K Vitamini (filokinon): 34.1 µg
Yağ asitleri, toplam doymuş: 7.78 g
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 23.8 g
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 7.85 g
Kolesterol: 0 mg

İLGİLİ HABERKajunun faydaları nelerdir? Kaju neye iyi gelir?
Etiketler