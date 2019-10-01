Kaju kaç kalori? Kajunun besin değerleri ve kalorisi…

Kaju fıstığı aslen kuzeydoğu Brezilya’nın kıyı bölgelerine özgüdür. Tropikal iklime sahip yerlerde; genellikle Hindistan, Sri Lanka, Kenya ve Tanzanya gibi ülkelerde yetiştirilir. Kaju fıstığı çok besleyicidir ve bakır, kalsiyum, magnezyum, demir, fosfor, potasyum ve çinko gibi protein ve temel minerallerin güç kaynaklarıdır. Kaju, lezzetli tadının dışında besleyiciliği, vücudu güçlendirme ve hastalıklardan koruma özellikleri ile de dikkat çekiyor. Peki kaju kaç kaloridir? İşte kaju fıstığının besin değerleri…
KAJU KAÇ KALORİDİR: 100 gram kaju yaklaşık 553 kaloridir.
BESİN DEĞERLERİ
100 g kaju fıstığında aşağıdakiler bulunur:
Su: 5.2 g
Enerji: 553 kcal
Protein: 18.22 g
Toplam yağ: 43.85 g
Karbonhidrat: 30,19 g
Lif: 3.3 g
Toplam şeker: 5.91 g
Kalsiyum: 37 mg
Demir: 6.68 mg
Magnezyum: 292 mg
Fosfor: 593 mg
Potasyum: 660 mg
Sodyum: 12 mg
Çinko: 5.78 mg
C vitamini, toplam askorbik asit: 0.5 mg
Tiamin: 0.42 mg
Riboflavin: 0,06 mg
Niasin: 1.06 mg
B-6 Vitamini: 0.42 mg
Folat, DFE: 25 µg
B-12 Vitamini: 0 µg
A Vitamini, RAE: 0 µg
A Vitamini, İÜ: 0 İÜ
E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.9 mg
D Vitamini (D2 + D3): 0 µg
D vitamini: 0 IU
K Vitamini (filokinon): 34.1 µg
Yağ asitleri, toplam doymuş: 7.78 g
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 23.8 g
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 7.85 g
Kolesterol: 0 mg