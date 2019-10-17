Kayısı kaç kalori? Kayısının besin değerleri ve kalorisi

Kayısılar A, C, E, K vitamini ve niasin gibi vitaminler, küçük miktarlarda diğer kilit vitaminler ve buna ek olarak bakır, potasyum, manganez, fosfor, magnezyum ve zengin mineral içeriğine sahiptir. Kayısılar ayrıca mükemmel bir diyet lifi kaynağıdırlar. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de kayısıdır. İşte kayısının besin değerleri ve kalorisi…
KAYISI KAÇ KALORİDİR: 100 gram kayısı yaklaşık 48 kaloridir.
KAYISININ BESİN DEĞERLERİ
100 g kayısıda aşağıdakiler bulunur:
Su: 86,35 g
Enerji: 48 kcal
Protein: 1.4 g
Toplam yağ: 0,39 g
Karbonhidrat: 11.12 g
Lif: 2 g
Toplam şeker: 9.24 g
Kalsiyum: 13 mg
Demir: 0,39 mg
Magnezyum: 10 mg
Fosfor: 23 mg
Potasyum: 259 mg
Sodyum: 1 mg
Çinko: 0.2 mg
C vitamini, toplam askorbik asit: 10 mg
Tiamin: 0.03 mg
Riboflavin: 0.04 mg
Niasin: 0.6 mg
B-6 Vitamini: 0.05 mg
Folat, DFE: 9 µg
B-12 Vitamini: 0 µg
A Vitamini, RAE: 96 µg
A Vitamini, İÜ: 1926 İÜ
E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.89 mg
D Vitamini (D2 + D3): 0 µg
D vitamini: 0 IU
K Vitamini (filokinon): 3.3 µg
Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.03 g
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.17 g
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.08 g
Yağ asitleri, toplam trans: 0 g
Kolesterol: 0 mg
Kafein: 0 mg