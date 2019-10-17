Kayısı kaç kalori? Kayısının besin değerleri ve kalorisi

Kalori tükettiğimiz besinlerin enerjisini temsil eder. Her bireyin yaşına ve yaşam standartlarına göre günlük tüketmesi gereken bir kalori miktarı vardır. Diyet listesi oluştururken öğünlere göre kalori dağılımı yapılır. Tabi kalori tek başına da yeterli değildir. Tüketilen yiyeceğin besin değerlerini de bilmek gerekir. Peki kayısı kaç kaloridir? Kayısının besin değerleri ve kalorisi...

Kayısılar A, C, E, K vitamini ve niasin gibi vitaminler, küçük miktarlarda diğer kilit vitaminler ve buna ek olarak bakır, potasyum, manganez, fosfor, magnezyum ve zengin mineral içeriğine sahiptir. Kayısılar ayrıca mükemmel bir diyet lifi kaynağıdırlar. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de kayısıdır. İşte kayısının besin değerleri ve kalorisi…

KAYISI KAÇ KALORİDİR: 100 gram kayısı yaklaşık 48 kaloridir.

KAYISININ BESİN DEĞERLERİ

100 g kayısıda aşağıdakiler bulunur:

Su: 86,35 g

Enerji: 48 kcal

Protein: 1.4 g

Toplam yağ: 0,39 g

Karbonhidrat: 11.12 g

Lif: 2 g

Toplam şeker: 9.24 g

Kalsiyum: 13 mg

Demir: 0,39 mg

Magnezyum: 10 mg

Fosfor: 23 mg

Potasyum: 259 mg

Sodyum: 1 mg

Çinko: 0.2 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 10 mg

Tiamin: 0.03 mg

Riboflavin: 0.04 mg

Niasin: 0.6 mg

B-6 Vitamini: 0.05 mg

Folat, DFE: 9 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 96 µg

A Vitamini, İÜ: 1926 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.89 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 3.3 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.03 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.17 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.08 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg