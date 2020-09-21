Kaytaz böreği hangi yöreye aittir? İşte kaytaz böreğinin tarifi

KAYTAZ BÖREĞİ MALZEMELERİ
– 3 su bardağı un
– 1 su bardağı ılık su
– 1 tatlı kaşığı kuru maya
– Tuz
KAYTAZ BÖREĞİ İÇ HARÇ İÇİN MALZEMELER
– 200 gr. dana kıyma
– 1 adet kuru soğan
– 1 yemek kaşığı domates salçası
– 1 yemek kaşığı biber salçası
– Tuz
– Karabiber
KAYTAZ BÖREĞİNİN HAMURUNU AÇMAK İÇİN MALZEMELER
– 3 yemek kaşığı tereyağı
– Zeytinyağı
KAYTAZ BÖREĞİ TARİFİ
Mayayı suda açın ve unun ortasına döküp karıştırın. Tuzu ekleyin ve hamur kıvamına gelinceye kadar yoğurun. Yoğurduğunuz kapta üzeri kapalı bir şekilde 30-40 dakika mayalandırın.
Kıymalı harç için olan tüm malzemeleri bir kapta iyice yoğurun. Bir tavada tereyağını eritin ve içine 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyip karıştırın.
Mayalanan hamuru 8 eşit parçaya bölün.
Tezgahın üzerine bir yemek kaşığı tereyağı zeytinyağı karışımından döküp, hamuru elinizle incecik olacak şekilde açın. Ardından sıkı olmayacak şekilde rulo yapın. Hazırladığınız ruloyu parmağınızın etrafında çevirerek gül şeklinde sarın. Ortasına hazırladığınız kıymalı harçtan ceviz büyüklüğünde bir parça kopartıp iyice bastırın.
Tüm bezeleri bu şekilde hazırlayıp fırın tepsisine dizin. Üzerine hazırladığınız tereyağı zeytinyağı karışımından sürün ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 30-35 dakika pişirin.