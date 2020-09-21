Kaytaz böreği hangi yöreye aittir? İşte kaytaz böreğinin tarifi

Antakya yöresinin en sevilen yemeklerinden biri olan kaytaz böreğinin lezzeti dillere destan... Hamur işi sevenlerin vazgeçilmezi olan kaytaz böreği fındık lahmacuna benzerliği ile de biliniyor. İşte bir kez yapıp, yedikten sonra sofralarınızın vazgeçilmezi haline gelecek kaytaz böreğinin tarifi...

KAYTAZ BÖREĞİ MALZEMELERİ

– 3 su bardağı un

– 1 su bardağı ılık su

– 1 tatlı kaşığı kuru maya

– Tuz

KAYTAZ BÖREĞİ İÇ HARÇ İÇİN MALZEMELER

– 200 gr. dana kıyma

– 1 adet kuru soğan

– 1 yemek kaşığı domates salçası

– 1 yemek kaşığı biber salçası

– Tuz

– Karabiber

KAYTAZ BÖREĞİNİN HAMURUNU AÇMAK İÇİN MALZEMELER

– 3 yemek kaşığı tereyağı

– Zeytinyağı

KAYTAZ BÖREĞİ TARİFİ

Mayayı suda açın ve unun ortasına döküp karıştırın. Tuzu ekleyin ve hamur kıvamına gelinceye kadar yoğurun. Yoğurduğunuz kapta üzeri kapalı bir şekilde 30-40 dakika mayalandırın.

Kıymalı harç için olan tüm malzemeleri bir kapta iyice yoğurun. Bir tavada tereyağını eritin ve içine 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyip karıştırın.

Mayalanan hamuru 8 eşit parçaya bölün.

Tezgahın üzerine bir yemek kaşığı tereyağı zeytinyağı karışımından döküp, hamuru elinizle incecik olacak şekilde açın. Ardından sıkı olmayacak şekilde rulo yapın. Hazırladığınız ruloyu parmağınızın etrafında çevirerek gül şeklinde sarın. Ortasına hazırladığınız kıymalı harçtan ceviz büyüklüğünde bir parça kopartıp iyice bastırın.

Tüm bezeleri bu şekilde hazırlayıp fırın tepsisine dizin. Üzerine hazırladığınız tereyağı zeytinyağı karışımından sürün ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 30-35 dakika pişirin.