Ketçap kaç kalori? Ketçabın besin değerleri ve kalorisi…

Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil bir başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de ketçaptır. Peki son zamanlarda sofraların gözdesi haline gelen ketçap kaç kaloridir? Ketçabın besin değerleri ve kalorisi...