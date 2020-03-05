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Ketçap kaç kalori? Ketçabın besin değerleri ve kalorisi…
Ketçap kaç kalori? Ketçabın besin değerleri ve kalorisi…
Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil bir başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de ketçaptır. Peki son zamanlarda sofraların gözdesi haline gelen ketçap kaç kaloridir? Ketçabın besin değerleri ve kalorisi...
Sozcu.com.tr
Gurme 5 Mart 2020 - 11:22

Ketçap, sıklıkla fast food yiyeceklerin yanında tüketilen, domatesten üretilen lezzetli bir sostur. Ketçap bol miktarda A vitamini ve likopen içerir. Domatese kırmızı rengini veren madde olan likopen aynı zamanda bir antioksidandır ve hücreleri serbest radikal hasarından korur. İşte ketçabın besin değerleri ve kalorisi…

KETÇAP KAÇ KALORİDİR: 100 gram ketçap yaklaşık 111 kaloridir.

KETÇABIN BESİN DEĞERLERİ

100 gram ketçapta aşağıdakiler bulunur:

Kalori: 111 kcal
Toplam Yağ: 0,2 g
Doymuş Yağ: 0,1 g
Çoklu Doymamış Yağ: 0,1 g
Tekli Doymamış Yağ: 0,1 g
Kolesterol: 0 mg
Sodyum: 907 mg
Potasyum: 315 mg
Karbonhidrat: 26 g
Lif: 0,3 g
Şeker: 22 g
Protein: 1,3 g
A Vitamini: 513 IU
C Vitamini: 4,1 mg
Kalsiyum: 16 mg
Demir: 0,4 mg
D Vitamini: 0 IU
B6 Vitamini: 0,2 mg
Kobalamin: 0 µg
Magnezyum: 15 mg

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