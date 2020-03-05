Ketçap kaç kalori? Ketçabın besin değerleri ve kalorisi…

Ketçap, sıklıkla fast food yiyeceklerin yanında tüketilen, domatesten üretilen lezzetli bir sostur. Ketçap bol miktarda A vitamini ve likopen içerir. Domatese kırmızı rengini veren madde olan likopen aynı zamanda bir antioksidandır ve hücreleri serbest radikal hasarından korur. İşte ketçabın besin değerleri ve kalorisi…
KETÇAP KAÇ KALORİDİR: 100 gram ketçap yaklaşık 111 kaloridir.
KETÇABIN BESİN DEĞERLERİ
100 gram ketçapta aşağıdakiler bulunur:
Kalori: 111 kcal
Toplam Yağ: 0,2 g
Doymuş Yağ: 0,1 g
Çoklu Doymamış Yağ: 0,1 g
Tekli Doymamış Yağ: 0,1 g
Kolesterol: 0 mg
Sodyum: 907 mg
Potasyum: 315 mg
Karbonhidrat: 26 g
Lif: 0,3 g
Şeker: 22 g
Protein: 1,3 g
A Vitamini: 513 IU
C Vitamini: 4,1 mg
Kalsiyum: 16 mg
Demir: 0,4 mg
D Vitamini: 0 IU
B6 Vitamini: 0,2 mg
Kobalamin: 0 µg
Magnezyum: 15 mg