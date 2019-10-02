Kıymalı kapuska tarifi: Kapuska nasıl yapılır?

Kışın yaklaştığını tezgâhlardaki taze lahanalardan fark edebiliriz. Lahana denince akıllara gelen ilk yemeklerden biri olan kapuska herkes tarafından çok sevilmese de, tutkunu olan da çoktur. Ancak siz de sevmem diyenlerdenseniz sizin için hazırladığımız kapuska tarifi ile fikriniz değişebilir. İşte kapuska için gerekli malzemeler ve ayrıntılı tarifi…

Lahana kış aylarının en sık tüketilen sebzelerinden biri olmakla birlikte birçok tarifi olan ve oldukça sağlıklı bir sebzedir. Dolması, turşusu sık sık tüketilen lahananın kapuska hali ise çok tercih edilmez. Bu yargıyı yıkmak ve hayatınızdaki en lezzetli kapuskayı yemek istiyorsanız haberimize mutlaka göz atmalısınız. İşte daha önce hiç yemeyenler ve yeyip beğenmeyenler için bambaşka ve lezzetli bir kapuska için gerekli malzemeler ve ayrıntılı yapılışı…

KAPUSKA YAPIMI İÇİN GEREKEN MALZEMELER

-1 lahana (orta boy)

-1 kuru soğan

-3 yemek kaşığı sıvı yağ

-250 gram kıyma

-1,5 bardak sıcak su

-½ kaşık domates salçası

-½ kaşık biber salçası

-Tuz

KAPUSKA TARİFİ

Öncelikle aldığınız lahananın dış yapraklarını temizleyin. Ardından ikiye bölün ve dallarını ayıklayın. Daha sonra ince ince doğrayın. Bol su ile yıkadıktan sonra kurulayın.

Bir tencerenin içinde soğanları kavurun. Üzerine kıymayı koyup biraz çevirin. Daha sonra lahanaları yavaş yavaş ekleyin. Salçaları ve tuzu sıcak su ile karıştırıp üzerine dökün. Yaklaşık 30 dakika sonra altını kapatabilirsiniz.

Afiyet olsun.