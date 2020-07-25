MasterChef Steak Tartar nasıl yapılır? Steak Tartar malzemeleri ve tarifi…

MasterChef Steak Tartar nasıl yapılır? Steak Tartar malzemeleri ve tarifi…

Ekranların en sevilen yemek yarışma programı olan MasterChef’te dün akşam Steak Tartar yapıldı. Fransız mutfağının sevilen yemeklerinden biri olan Steak Tartar tarifinde, etler pişirilmeden yendiği için çok dikkat etmek gerekiyor. İşte MasterChef Steak Tartar yapılışı ve malzemeleri…

Fransız mutfağının en sevilen yemeklerinden biri olan Steak Tartar, MasterChef'te yayınlanan düello kısmında yarışmacıların yaptığı yemeklerden biri oldu. Birçok yarışmacının yapmaya çalıştığı Steak Tartar, sosyal medyanın da gündemine yerleşti. İşte Steak Tartar malzemeleri…

STEAK TARTAR MALZEMELERİ

– 200 gram satır dana kıyma

– 1 yumurta

– 1 yemek kaşığı acı hardal

– 1 yemek kaşığı kapari

– 1 yemek kaşığı acı sos

– 1 tatlı kaşığı karabiber

– 1 çay kaşığı tuz

– 2 arpacık soğan

– 1 tutam maydanoz

STEAK TARTAR YAPILIŞI

Etinizi tahta üzerinde çok keskin bir bıçak yardımı ile kıyma kıvamında kesin.

Çok ufak doğradığınız kuru soğanı, maydanozu, turşuyu, kapariyi, worcestershire sosu, dijon hardalını, zeytinyağını, tabasco acı sosu, tuzu ve karabiberi ekleyip karıştırın.

Servis sırasında arzu edilirse etden eşit miktarlarda tabaklara alınıp ortasına havuz açılıp yumurta sarısını ilave edebilirsiniz.

Yanında kızarmış ekmek ve patates kızartması ile servis edilmesi önerilir.

Steak tartare çiğ yenen bir et olduğundan, güvenilir bir kasaptan alınması ve hazırlandıktan sonra bekletilmeden yenmesi çok önemlidir.