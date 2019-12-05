Meyhane pilavı tarifi… Etli meyhane pilavı nasıl yapılır?

Tüm beslenme uzmanlarının pirinçten daha sağlıklı olduğunu söylediği bulgur ile hazırladığımız meyhane pilavı tadına doyulmaz bir lezzet. Bazı bölgelerde salçalı bulgur pilavı olarak da bilinen meyhane pilavı içindeki et ve sebzelerele bambaşka bir tat oluyor. İşte etli meyhane pilavı malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

Hem sağlıklı, hem lezzetli, hem besleyici, hem de klasikten biraz daha uzaklaşmış tadıyla meyhane pilavı akşam yemekleriniz ve özellikle de misafir sofralarınız için enfes bir tarif olacak. Etli meyhane pilavı evinizdeki malzemeler ile yapabileceğiniz bazı yörelerde domatesli bulgur pilavı da denen bir pilav. İşte etli meyhane pilavı için gerekli malzeme listesi ve ayrıntılı tarifi…

Etli meyhane pilavı



-250 gr kuşbaşı et

-2 kaşık tereyağı

-2 tane soğan

-1 kaşık biber salçası

-3 tane yeşil biber

-3 tane domates

-1 bardak iri bulgur

-Maydanoz

-Kekik,

-kuru nane,

-Kimyon,

-Pul biber,

-Karabiber

-Tuz

Meyhane pilavı yapılışı



Geniş bir tencerenin içinde tereyağını eritip etleri üzerine dökün. Et pişerken biber ve soğanları doğrayın. Domateslerden birini rendeleyip diğerlerini küp küp doğrayın. Et suyunu salıp tekrar çektikten sonra soğanları ilave edin. Biraz kavurduktan sonra üzerine salçayı ekleyin ve karıştırın. Doğranmış ve rendelenmiş domateslerle birlikte biberleri de tencereye atın. Daha sonra baharatlarını ekleyin. Sos koyulaştıktan sonra bulguru ekleyin ve karıştırın. Üzerine yaklaşık 2 bardak su ekleyerek kapağını kapatın ve suyunu çekene kadar pilavı pişirin.

Afiyet olsun.