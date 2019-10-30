Mısır kaç kalori? Mısırın besin değerleri ve kalorisi

Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil gibi bir başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de mısırdır. İşte mısırın besin değerleri ve kalorisi...

Köken olarak Meksika ve Orta Amerika’ya kadar dayanan mısır, bir tahıl bitkisidir. Mısır günlük metabolizma için gerekli kaloriyi sağlar, aynı zamanda vitamin A, B, E ve birçok mineral bakımından zengin bir kaynaktır. Yüksek diyet lifi içeriği, kabızlık gibi sindirim rahatsızlıklarının önlenmesinde önemli bir rol oynamasını sağlar. İçinde bulunan antioksidanlar ayrıca anti kanserojen ajanlar olarak görev yapar ve Alzheimer hastalığını önler. Peki mısır kaç kaloridir? Mısırın besin değerleri ve kalorisi…

MISIR KAÇ KALORİDİR: 100 gram mısır yaklaşık 365 kcal’dır.

MISIRIN BESİN DEĞERLERİ

100 g mısırda aşağıdakiler bulunur:

Su: 10.37 g

Enerji: 365 kcal

Protein: 9.42 g

Toplam yağ: 4.74 g

Karbonhidrat: 74.26 g

Lif: 7.3 g

Toplam şeker: 0.64 g

Kalsiyum: 7 mg

Demir: 2.71 mg

Magnezyum: 127 mg

Fosfor: 210 mg

Potasyum: 287 mg

Sodyum: 35 mg

Çinko: 2.21 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 0 mg

Tiamin: 0,39 mg

Riboflavin: 0.2 mg

Niasin: 3.63 mg

B-6 Vitamini: 0.62 mg

Folat, DFE: 19 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 11 µg

A Vitamini, İÜ: 214 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.49 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 0.3 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.67 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 1.25 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 2.16 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg