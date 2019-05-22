Naneli soğuk çorba tarifi: Naneli soğuk çorba nasıl yapılır?

Hava sıcaklıklarının arttığı bugünlerde sofralarda serinleten lezzetlere yer verilmeye de başlandı. Naneli soğuk çorba tarifimiz ile soğuk çorba arayışınıza lezzetli bir sonuç sunuyoruz. İşte naneli soğuk çorba malzemeleri ve tarifi…

Havaların ısınmasıyla birlikte serinlemenin lezzetli yolları da aranmaya başladı. Sofralardaki sıcak çorbalar yerlerini mis gibi serinleten soğuk çorbalara bıraktı. İşte neneli soğuk çorba da bu lezzetlerden biri… Yemeklerinizin yanına çok yakışacak naneli soğuk çorbanın yapımı da oldukça kolay. İster misafirlerinize ister de kendinize rahatlıkla yapabileceğiniz naneli soğuk çorba hiç şüphesiz içinizi ferahlatacak. İşte naneli soğuk çorbanın malzemeleri ve tarifi…

NANELİ SOĞUK ÇORBA MALZEMELERİ

2 bardak süzme yoğurt

3 bardak su

Yarım bardak haşlanmış buğday

Yarım bardak haşlanmış nohut

½ kaşık nane

Pul biber

Dereotu

Tuz

NANELİ SOĞUK ÇORBANIN YAPILIŞI

Nohut ve buğday bir gece önceden suya konulmalı. Ardından ertesi gün nohutlar iyice yumuşayıncaya kadar kaynatılır.

Süzme yoğurdu büyü bir kabın içine alın ve üzerine tuzun ekleyerek çırpın. Üzerine yavaş yavaş suyunu ekleyin. Daha sonra nohut ve buğdayı da ekleyin. Biraz karıştırdıktan sonra baharatları ilave edin. Dere otunu ince ince kıyıp ekleyin. Bu çorbayı 1 saat kadar buzdolabında dinlendirin.

Afiyet olsun.