Nefis ıslak kek tarifi: Islak kek nasıl yapılır? Islak kek yapımı ve gerekli malzemeleri…

Çayın ya da kahvenin yanında en güzel giden tatlılardan biri olan ıslak kek, birçok kimsenin en sevdiği tariflerin başında geliyor. Evde bulunan malzemelerle kolayca yapabileceğiniz ıslak kek ile sevdiklerinize lezzet şöleni sunabilirsiniz… Peki, nefis ıslak kek tarifi için hangi malzemeler gerekli? İşte detaylar…

Islak kek, lezzeti ile mutfakların en çok yapılan tatlılarının başında geliyor. Evde bulunan malzemelerle kolayca yapabileceğini bu lezzet şöleni için gerekli malzemeler aşağıda…

ISLAK KEK MALZEMELERİ

-3 tane yumurta

-1,5 bardak şeker

-1,5 bardak süt

-1 bardak sıvı yağ

-1 paket kakao

-1 paket kabartma tozu

-1 paket vanilya

-2 bardak un

SOS İÇİN

-1 bardak kek karışımı

-1,5 su bardağı süt



ISLAK KEK YAPIMI

Öncelikle geniş bir kabın içinde yumurta ve şekeri iyice çırpın. Ardından sütü, sıvı yağı, kakaoyu ekleyin. Bu karışımdan bir bardak ayırın. Kalanı iyice çırptıktan sonra kabartma tozu, vanilya ve elenmiş un karıştırılarak kek hamuru haline getirin. Yağlanmış olduğunuz fırın tepsisine dökülerek 170 derecede fırında, yaklaşık 35 dakika pişirilir. Bu esnada ayırmış olduğunuz karışımı bir tavaya alarak üzerine süt ilave edin ve 5 dakika kaynatın. Fırından çıkan kekin ılındıktan sonra dilimleyin. Daha sonra üzerine yavaş yavaş ılıyan sos dökün.

Afiyet olsun