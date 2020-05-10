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Peşmelba tatlısı nasıl yapılır? İşte peşmelba tatlısı tarifi…
Peşmelba tatlısı nasıl yapılır? İşte peşmelba tatlısı tarifi…
Tarifi kolayca uygulayabileceğiniz, lezzetli bir peşmelba tatlısı için sofranızda yer açın. Peki, peşmelba tatlısını en kolay nasıl yapabilirim derseniz işte cevabı… Peşmelba tatlısı tarifi ile dakikalar içinde istediğiniz lezzete ulaşacaksınız…
Gurme 10 Mayıs 2020 - 00:30

Bir bardak çayın yanına oldukça yakışacak peşmelba ağzınızda şahane bir lezzet bırakabilir. İşte kolayca yapabileceğiniz peşmelba tatlısı tarifi için gerekli malzemeler ve ayrıntılı yapılışı…

PEŞMELBA TATLISI MALZEME:

1 Kavanoz şeftali kompostosu

1 kutu toz krem şanti

Dondurma

Dövülmüş şam fıstığı

1 kahve fincanı acı badem likörü

 

PEŞMELBA TATLISI YAPILIŞI:

Krem şantiyi uygun şekilde hazırlayıp buzdolabında bekletin. Sırasıyla dondurma bardaklarının altına istediğiniz çeşitte dondurma koyun.Sonra istediğiniz ebatta şeftali koyun. Krem şantiyi mutfak poşetinin içerisine koyun. Şeftalinin üzerine sıkın. Fıstıkları serpin. Kaşık yardımıyla likörü de gezdirin.Servise hazırdır.

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